Четверг, 3 января 2019

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Уильяма Барра для утверждения генпрокурором страны. Об этом в четверг сообщил сайт Белого Дома.

Как передавал CBS, сенатский комитет по делам юстиции проведет слушания с участием кандидата 15-16 января.

О намерении выдвинуть Барра на пост генпрокурора Трамп заявлял еще 7 декабря прошлого года.

Барру 68 лет, он член Республиканской партии. Уже занимал пост генпрокурора в ноябре 1991 – январе 1993 года, в президентство Джорджа Буша-старшего. До этого с 1989-го работал сначала помощником, а затем – заместителем генпрокурора.

Прежний генпрокурор в администрации Трампа, Джефф Сешнс, подал в отставку 7 ноября по требованию главы государства. Сейчас пост временно занимает начальник аппарата ведомства Мэтью Уитакер.

Увольнение Сешнса связывали с его нежеланием влиять на ведущееся комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера следствие по делу о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Трамп постоянно критиковал генпрокурора, а в начале августа заявил, что тот должен прекратить расследование Мюллера.

19 декабря The Wall Street Journal передавал, что в июне 2018-го Барр направил заместителю генпрокурора Роду Розенстайну докладную, в которой раскритиковал работу Мюллера.