Среда, 2 января 2019

Четвертого подозреваемого в причастности к взрыву жилого дома в Магнитогорске убили в среду на съемной квартире, сообщает Znak.com со ссылкой на “источник в силовой среде”.

Трое других подозреваемых, как ранее сообщало издание, погибли во вторник вечером при взрыве микроавтобуса “Газель” в центре города. Как утверждалось, они вступили в перестрелку с силовиками. В новой публикации говорится, что у “террористов” якобы была с собой взрывчатка с поражающими элементами – гильзами – которая, по неподтвержденным данным, взорвалась.

По словам источника, в ночь на среду в Магнитогорске проводилась масштабная операция по задержанию четвертого подозреваемого – с ней могли быть связаны действия ОМОНа и кинологов в двух домах на проспекте Ленина.

Как утверждает источник, 30 декабря, за день до взрыва в доме на проспекте Карла Маркса, квартиру на третьем этаже подъезда, где произошло обрушение, снял некий одинокий выходец из Средней Азии. После взрыва силовики, изучив записи с камер видеонаблюдения рядом с домом, обратили внимание на некоего мужчину, который утром в понедельник вышел из дома без вещей. “Оперативные мероприятия” показали, что он “может быть причастен к экстремистской деятельности”.

После этого по всему городу началась проверка мест массового скопления людей. По записям с камер видеонаблюдения около торгового центра “Континент” был замечен некий мужчина, “похожий на лицо без определенного места жительства”, осматривавший урны возле ТЦ. Из одной урны он достал некий предмет. Этого человека задержали – как выяснилось, он взял телефон с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельную бомбу.

“Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала”, – поясняет источник.

Далее, по его словам, силовики установили контакты лиц, возможно, причастных к появлению взрывчатки в ТЦ, и вышли на “Газель”, которая находилась недалеко от “Континента”.

Ранее Znak.com сообщал, что в одной из квартир разрушенного дома, где жил гражданин Таджикистана, якобы нашли следы гексогена. В СКР заявили, что следов взрывчатки на месте обрушения не найдено.

По данным Znak.com, силовики связывают взрыв дома и возгорание маршрутки, но “пока не дали им какой-либо правовой оценки”. При этом “всю картину восстанавливает” центральный аппарат СКР, а оперативным сопровождением занимается челябинское УФСБ, утверждает издание.

Официально сообщалось, что при возгорании маршрутки три человека погибли. В администрации Челябинской области заявили, что в “Газели” было два газовых баллона. В областном главке МВД сообщили, что в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в четверг заявил, что взрыв маршрутки и обрушение подъезда никак не связаны. Больше этот инцидент власти никак не комментировали.

Автор публикации в Znak.com Марина Малкова призывает силовые структуры предоставить подробную информацию о ходе расследования взрыва в жилом доме и происшествия с маршруткой, а также о спецоперациях в городе, чтобы развеять слухи и остановить панику.