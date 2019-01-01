Вторник, 1 января 2019

Возможная передача Южных Курил Японии не предусматривает переселение оттуда россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью японского премьера Синдзо Абэ телеканалу Asahi.

По словам Абэ, переговоры с Россией “изначально не идут с позиции “уходите отсюда”. “Это (передача островов. – Ред.) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии”, – подчеркнул премьер-министр.

“Все, кто сейчас живут на островах – россияне. К сожалению, бывшие (японские. – Ред.) жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать”, – добавил Абэ.

Абэ пообещал, что реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на островах приведет к тому, что россияне и японцы смогут вместе жить и работать на Курилах.

Токио оспаривает принадлежность южной группы Курильских островов – это острова Итуруп, Кунашир, Шикотар, а также группа островов Хабомаи.

14 ноября на встрече в Сингапуре Владимир Путин и Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного соглашения на основе советско-японской совместной декларации 1956 года, по которой СССР обязан был передать Японии после подписания мирного договора остров Шикотан и острова Хабомаи.

В начале декабря стороны назначили спецпредставителей по мирным переговорам: с российской стороны им стал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, с японской – замглавы японского МИДа Такэо Мори. Руководить переговорами будут главы внешнеполитических ведомств двух стран – Сергей Лавров и Таро Коно.

Японские СМИ отмечали, что назначение спецпредставителей означает переход к обсуждению конкретных условий заключения мирного договора: количества островов, которые передадут Японии, условий их передачи, того, какая страна будет обладать суверенитетом над островами, дальнейшей судьбы россиян, живущих на острове Шикотан. Один из спорных вопросов связан с возможным размещением американских военных баз на островах после их передачи Японии.