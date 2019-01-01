Вторник, 1 января 2019

Президент США Дональд Трамп согласился дать американским военным четыре месяца на вывод войск из Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Белого Дома.

По информации NYT, первоначально Трамп приказал провести вывод войск двухтысячного американского контингента из Сирии за 30 дней. Агентство Reuters указывало другие сроки – от 60 до 100 дней.

31 декабря Трамп написал в твиттере, что США “медленно” возвращают войска назад.

В тот же день сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп приказал замедлить вывод войск из Сирии. На сколько сдвинулись сроки, он не уточнил.

О решении Трампа вывести из Сирии американский контингент стало известно 19 декабря. 24 декабря CNN сообщил, что уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал соответствующий приказ.

Решение Трампа стало результатом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер незадолго до того, как стало известно о выводе американских войск, заявил о намерении начать силовую операцию против курдов в Сирии. Как сообщало Reuters, Пентагон может оставить курдским отрядам американское оружие.