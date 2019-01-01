Вторник, 1 января 2019

В Донецке во вторник неизвестные взорвали центральную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь, сообщает сепаратистское Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу “МЧС ДНР”.

Взрыв произошел в Пролетарском районе Донецка на перегоне Чумаково-Ларино (27-й километр). Пострадавших нет.

Ответственность за атаку никто на себя не взял.

На время восстановительных работ автомобильное движение по мосту закрыли. К работам привлекли 35 спасателей, на место происшествия приехал глава “МЧС ДНР” Алексей Кострубицкий. Чтобы предотвратить обрушение моста, спасатели установили новую железобетонную опору. К утру среды работы завершились.