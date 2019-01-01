Вторник, 1 января 2019

В аннексированном Крыму в районе Белогорска на участке федеральной трассы “Таврида” неизвестные избили до потери сознания крымскотатарского активиста Ризу Асанова. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Активист снимал сюжет о “Тавриде”, на него напали в момент завершения съемок. “Я почувствовал резкую боль в области правого плеча. Заметил черный продолговатый предмет, похожий на дубинку. Потом почувствовал резкую боль в затылке. После этого потерял сознание”, – написал Асанов. Когда он пришел в себя, то услышал мужской голос, который сказал: “Это последнее предупреждение”. Другой голос сказал: “В следующую нашу встречу ты сдохнешь”. По словам активиста, акцент говорящих “был явно с материка РФ”.

Асанов на своей машине доехал до районной больницы, где у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга, а потом подал в полицию заявление о нападении. В полиции и в больнице избитый видел некоего мужчину, который, по его словам, “в полиции ходил как свой и, уходя, улыбался мне”. “Опыт показывает, что это был не просто прохожий”, – отметил Асанов.

Активист с 1994 года жил в Польше, переехал в Крым в 2017 году. Он проводит семинары, на которых юристы рассказывают крымским татарам, как вести себя при обысках и арестах.