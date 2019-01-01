Вторник, 1 января 2019

США требуют немедленно освободить арестованного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего морпеха американской армии Пола Уилана и ждут от Москвы объяснений. Как сообщает Reuters, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Американским властям предоставили консульский доступ к Уилану в среду утром, сообщает CNN со ссылкой на представителя российского МИДа Марию Захарову.

Уилан приехал в Москву 22 декабря на свадьбу к сослуживцу, тоже бывшему морпеху, который женился на русской. 28 декабря американец провел для молодоженов и их гостей экскурсию по Кремлю. Свадьбу играли в тот же вечер, но на церемонию Уилан не пришел, после чего американцы обратились к российским властям с заявлением о его исчезновении.

О задержании Уилана родственники узнали 31 декабря из СМИ – ФСБ объявила, что он был схвачен 28-го числа “при проведении шпионской акции”. Возбуждено дело по статье 276 УК (шпионаж), американцу грозит от 10 до 20 лет колонии.

Уилан живет в пригороде Детройта, штат Мичиган, и возглавляет службу международной безопасности компании BorgWarner, производящей детали автомобильных двигателей и коробки передач. Он неоднократно бывал в Москве как турист и в командировках от консалтинговой фирмы Kelly Services. Уилан немного владеет русским.

В 2013 году “Ростех” сообщал о продолжении долговременного сотрудничества компании BorgWarnerTurboSystems, дочерней фирмы BorgWarner, с заводом “КАМАЗ”, которым владеет российский концерн. В декабре 2013-го президент BorgWarnerTurboSystems Фредерик Бернард Лиссалд летал в Набережные Челны на переговоры с гендиректором “КАМАЗа” Сергеем Когогиным. “КАМАЗ” и BorgWarnerTurboSystems сотрудничают с 1988 года.

Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 годах. Дважды, в 2004 и 2006 годах, он был командирован в Ирак и в итоге дослужился до старшего сержанта. В 2008 году Уилана уволили из армии, после того как он был осужден по нескольким обвинениям, связанным с хищениями. Американец начал посещать Россию в 2007 году.