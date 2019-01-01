Вторник, 1 января 2019

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не предоставлены в срок данные из Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте WADA. Теперь российским спортсменам снова грозит отстранение от соревнований.

WADA направило уведомления министру спорта России Павлу Колобкову и гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу о том, что российское агентство будет лишено статуса.

Данные и доступ к информационной системе лаборатории должны были быть предоставлены WADA до 31 декабря. 22 декабря в WADA заявили, что группе из пяти экспертов во главе с Хосе Антонио Паскуалем не позволили вывезти допинг-пробы из московской лаборатории. Российская сторона сослалась на то, что оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Первый визит группы Паскуаля состоялся 28 ноября. Тогда вопрос о сертификации оборудования WADA не поднимался. 17 декабря эксперты должны были начать извлечение данных по допинг-пробам российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Как отмечают в WADA, миссии экспертов с тех пор в Россию не направляли.

На этой неделе отчет группы Паскуаля будет направлен в комитет по рассмотрению соответствия антидопинговым правилам. На заседании 14-15 января комитет даст рекомендации исполнительному комитету WADA, который, как заявляют в организации, “как можно скорее” учтет их при вынесении окончательного решения по поводу РУСАДА. В случае, если агентство снова лишат прав, оно сможет обжаловать решение в Международном спортивном арбитраже в Лозанне.

Во вторник гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что “никто не удивлен” тем, что российская сторона нарушила крайний срок, установленный WADA. Он призвал организацию “прекратить быть игрушкой у русских” и немедленно дисквалифицировать РУСАДА.

27 декабря Ганус обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором предупредил, что российский спорт может оказаться в изоляции, если РУСАДА дисквалифицируют. “Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов”, – подчеркивалось в письме.

В 2015 году исполком WADA дисквалифицировал РУСАДА в связи со скандалом вокруг государственной программы допинга в России. В сентябре этого года WADA решило восстановить РУСАДА в правах при условии, что будет предоставлен доступ к данным о допинг-пробах, опечатанным с 2015 года.