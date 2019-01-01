Вторник, 1 января 2019

В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома извлекли тела 37 человек, сообщает ТАСС.

Ведутся поиски 4 пропавших без вести. На данный момент опознаны 22 человека, в том числе трое детей

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, пять человек, в том числе 10-месячный Ваня Фокин, спасены из-под завалов. Местонахождение 86 человек установлено, они живы.

сообщал Znak.com со ссылкой на жителя дома Михаила Арефьева.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, речь шла идет о некой спецоперации по задержанию – в доме № 91/1 и соседнем 91-м силовики бегали из подъезда в подъезд, ходил кинолог с собакой.

По информации 74.ru, жителей дома № 91/1, напротив, не выпускали из квартир, объяснив, что “какого-то мужика ловят на седьмом этаже”. Сообщалось о звуках, похожих на выстрелы. Между тем “Медуза” со ссылкой на жильцов сообщает, что ОМОН и СКР объявили о “бомбе” в здании.

Во вторник вечером Znak.com и 74.ru сообщили со ссылкой на свои источники, что взрыв дома в Магнитогорске – теракт, а взрыв маршрутки в центре города во вторник вечером произошел при попытке задержания предполагаемых террористов. Как утверждалось, троих подозреваемых убили, а один скрылся. Свидетели утверждают, что силовики стреляли по маршрутке.

Между тем губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв “Газели” и обрушение подъезда в доме не связаны между собой. “Дождитесь комментария (следствия. – Ред.) и не распространяйте слухи, пожалуйста… Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят (связанными. – Ред.), а вообще все по-другому. Традиционно все по-другому”, – подчеркнул чиновник.

В администрации Челябинской области заявили, что в “Газели” было два газовых баллона. В областном главке МВД сообщили, что в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования.

По данным Znak.com, в одной из квартир рухнувшего дома на улице Карла Маркса обнаружены следы гексогена. Там якобы жил гражданин Таджикистана. В СКР заявляют, что на месте происшествия не найдено следов взрывчатки. ФСБ в свою очередь пока не комментирует события в Магнитогорске.

Как заявил генконсула Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров, после обрушения остается неизвестной судьба четверых граждан страны – матери и трех детей. Их отца удалось спасти. В доме жила еще одна семья граждан Таджикистана из семи человек, всех ее членов спасли.

СКР направил в Магнитогорск более 100 следователей и криминалистов. Несколько совещаний на месте провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

Подъезд 10-этажного жилого дома обрушился рано утром в понедельник. Официальная версия происшествия – взрыв бытового газа.