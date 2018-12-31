Понедельник, 31 декабря 2018

В Ингушетии при обстреле машины убили религиозного деятеля и потомка почитаемого шейха

В Назрани в результате обстрела автомобиля убит известный в Ингушетии религиозный деятель, правнук почитаемого шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, трагедия случилась около 00:30 31 декабря на пересечении улиц Осканова и Пионерской.

По данным СК, "неустановленные лица с использованием имевшегося при себе огнестрельного оружия произвели множество выстрелов в автомобиль марки Hyundai Solaris, в результате чего от полученных огнестрельных ранений на месте скончался 46-летний житель республики, находившийся в указанном автомобиле в качестве пассажира".

28-летний водитель Або Аушев получил ранения и был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Его прооперировали, жизни Аушева ничего не угрожает.

На месте происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу, передает ТАСС. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в МВД и СК РФ с просьбой направить группу специалистов для помощи в расследовании.

Это не первое покушение на Белхароева. В 2008 году была подорвана его машина, он получил ранения. В 2016 году автомобиль Белхароева сожгли возле его дома, тогда никто не пострадал, пишет "Кавказский узел". Суд признал виновным в поджоге жителя Ингушетии и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Местные жители не исключают, что убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями республики. Telegram-канал "Главком РИ" отмечает, что убитый имел довольно близкие отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и фактически продвигал его интересы в Ингушетии.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, который возглавлял одно из течений ислама в Ингушетии в XIX – начале XX века. В числе его родственников – умерший в 2017 году старейшина религиозного направления последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев и депутат парламента республики Ахмед Белхароев.

Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах Ингушетии. В честь Батал-хаджи Белхароева в республике построена мечеть, учрежден орден святого Батал-хаджи, добавляет Daily Storm. Внук религиозного деятеля основал частный музей и частный орден имени деда.