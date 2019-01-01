Вторник, 1 января 2019

В Магнитогорске на месте обрушения жилого дома приостановлены поисково-спасательные работы, сообщает Интерфакс. Спасатели демонтируют уцелевшую стену подъезда, которая может обрушиться. В этих условиях вести поиск погибших невозможно, объясняет МЧС.

За сутки из-под завалов извлекли тела семерых погибших, они идентифицированы. “Обнаруженное в завалах тело еще одного погибшего пока не извлечено”, – сообщили в МЧС. Неизвестной остается судьба 36 человек.

С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка. Все пострадавшие госпитализированы.

Взрыв произошел рано утром в понедельник. В одном из 12 подъездов десятиэтажного дома на улице Карла Маркса рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами. Часть жильцов успела покинуть дом.

В ФСБ заявили, что причина катастрофы – взрыв бытового газа; другие версии не рассматриваются. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 10 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В тот же день в Магнитогорск приезжал Владимир Путин, он провел оперативное совещание и навестил пострадавших.

В Челябинской области объявлен траур.