Понедельник, 31 декабря 2018

В Магнитогорске рано утром в понедельник произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме. Подтверждена гибель семи человек. К вечеру в МЧС сообщили, что найдены еще три тела, одно из них удалось извлечь из-под завалов. В списке пропавших без вести к середине дня было 35 человек, к тому моменту из-под завалов извлекли четыре тела.

Как сообщает управление МЧС по Челябинской области, обрушился один из 12 подъездов – рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами дома 164/2 по улице Карла Маркса. Это произошло около 6:00 по местному времени. Повреждения получили 48 квартир. Часть жильцов успела покинуть дом. Из остальных подъездов людей эвакуировали. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В ФСБ заявили, что причина катастрофы – взрыв бытового газа; другие версии не рассматриваются. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 10 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В Магнитогорск приехал Владимир Путин, он провел оперативное совещание и навестил пострадавших. Туда же вылетел глава СКР Александр Бастрыкин.