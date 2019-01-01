Вторник, 1 января 2019

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан – отставной морской пехотинец, приехавший на свадьбу. Об этом говорится в заявлении семьи Уилана, опубликованном в твиттере его братом-близнецом Дэвидом.

28 декабря Пол Уилан не вышел на связь с семьей, хотя обычно делал это ежедневно, в том числе во время путешествий. О задержании его родственники узнали 31 декабря из СМИ. “Мы очень опасаемся за его безопасность и здоровье. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдены”, – говорится в заявлении.

В понедельник ФСБ сообщила, что Уилана задержали 28-го числа “при проведении шпионской акции”. Открыто уголовное дело о шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Других подробностей в сообщении не приводилось. Об избрании американцу меры пресечения тоже ничего не сообщалось.

В понедельник США запросили консульский доступ к Уилану – по закону он должен быть предоставлен в течение трех суток.

Уилан живет в пригороде Детройта, штат Мичиган, и возглавляет службу международной безопасности компании BorgWarner, производящей детали автомобильных двигателей и коробки передач. Как рассказал Дэвид Уилан британской газете The Guardian, его брат неоднократно бывал в Москве как турист и в командировках от консалтинговой фирмы Kelly Services. При этом Пол Уилан, по словам брата, едва владел русским.

В этот раз он приехал в Москву 22 декабря на свадьбу сослуживца, тоже бывшего морпеха, который женился на русской. Все гости остановились в отеле “Метрополь”. Как рассказал Дэвид Уилан телеканалу CNN, 28 декабря его брат провел для молодоженов и их гостей экскурсию по Кремлю. Свадьбу играли в тот же вечер, но на церемонию Уилан не пришел, после чего американцы обратились к российским властям с заявлением о его исчезновении.