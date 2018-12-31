Понедельник, 31 декабря 2018

В Магнитогорске на месте взрыва жилого дома под завалами найден живым младенец. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

“11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан”, – написал Дубровский.

Согласно списку пропавших жильцов, опубликованному МЧС в понедельник, это 10-месячный Иван Фокин из квартиры 325. Других жильцов этой квартиры в списке не значится.

Видео, снятое сотрудниками МЧС, опубликовано в телеграм-канале Дубровского.

Ребенок больше суток провел под завалами. По данным телеграм-канала Mash, он получил тяжелые, но не угрожающие жизни травмы: переломы обеих ног, травму живота, черепно-мозговую травму. Кроме того, диагностирован синдром сдавливания. Его мать вместе со старшим ребенком спаслись во время обрушения.

К вечеру вторника из-под завалов извлекли тела восьмерых погибших. Неизвестной остается судьба 37 человек.

Помимо Вани Фокина удалось спасти пятерых, в том числе ребенка. Все пострадавшие госпитализированы.

Утром во вторник сообщалось, что поисково-спасательные работы приостановлены – спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, которая могла обрушиться.

Взрыв произошел рано утром в понедельник. В одном из 12 подъездов десятиэтажного дома на улице Карла Маркса рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами. Часть жильцов успела покинуть дом.

В ФСБ заявили, что причина катастрофы – взрыв бытового газа; другие версии не рассматриваются. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 10 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В тот же день в Магнитогорск приезжал Владимир Путин, он провел оперативное совещание и навестил пострадавших.

В Челябинской области объявлен траур.