Понедельник, 31 декабря 2018

Взрыв дома в Магнитогорске – теракт, сообщает Znak.com со ссылкой на неназванный источник. Эту информацию подтверждает региональное издание 74.ru. Взрыв маршрутки в центре города во вторник вечером произошел при попытке задержания предполагаемых террористов. “Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле “Газель”, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают”, – сообщает источник. Официально сообщалось, что при возгорании маршрутки три человека пострадали.

Практически весь центр Магнитогорска перекрыт. “Много омоновцев, машин Следственного комитета, пожарных и скорых”, – цитирует издание 74.ru местных жителей. В чате местных таксистов сообщается, что в городе происходит несколько пожаров.

По данным Znak.com, в одной из квартир рухнувшего дома на улице Карла Маркса обнаружены следы гексогена. Там жил гражданин Таджикистана. По словам собеседника издания, “изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска”. (Сайт издания по состоянию на 00:30 мск недоступен.)

СКР отрицает, что на месте обрушения найдены следы взрывчатки. “В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено”, – говорится в сообщении СКР, опубликованном во вторник вечером.

ФСБ сразу после катастрофы заявила, что версия взрыва бытового газа не ставится под сомнение. СКР возбудил дело по статье об убийстве по неосторожности.

В администрации Челябинской области заявили, что в “Газели” было два газовых баллона. В областном главке МВД сообщили, что в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования.

Взрыв маршрутки в центре Магнитогорска:

Подъезд 10-этажного жилого дома обрушился рано утром в понедельник. Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель 9 человек, более 30 остаются под завалами. Из-под завалов удалось извлечь шесть человек. Спустя сутки после обрушения был найден живым 10-месячный Ваня Фокин. Ребенка с тяжелыми травмами отправили в Москву.