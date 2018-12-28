Пятница, 28 декабря 2018

Президент США Дональд Трамп не приказывал сокращать американское военное присутствие в Афганистане или начинать вывод оттуда американского персонала. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис.

23 декабря командующий международными силами в Афганистане, генерал вооруженных сил США Скотт Миллер заявил, что не получал приказов выводить американские войска из страны.

Двумя днями ранее о приказе Трампа начать сокращение американского контингента в Афганистане сообщил The Wall Street Journal. Как утверждалось, планируется вернуть на родину 7 из более чем 14 тысяч американских военных в стране.

Сообщалось, что вывод почти половины американского контингента станет первой стадией поэтапного вывода американских сил из Афганистана, который растянется на “много месяцев”.