Суббота, 29 декабря 2018

Бывший агент ГРУ Виктор Бояркин в беседе с Time подтвердил, что олигарх Олег Дерипаска дал ему поручение взыскать долг с американского политтехнолога Пола Манафорта. Об этом говорится в статье, появившейся на сайте журнала в субботу.

Прошлой осенью СМИ выяснили, что летом 2016 года Манафорт направил Дерипаске по электронной почте ряд отчетов, в которых упоминался “наш друг В.”. Time установил, что этот В. – именно Виктор Бояркин.

В 1990-х годах Бояркин работал в посольствах России в США и Мексике. В Вашингтоне он занимал должность помощника военного атташе; на тот момент был капитаном 2-го ранга (звание соответствует званию подполковника в сухопутных войсках). С начала 2000-х годов занимается экспортом российских военных кораблей, в том числе в страны Африки. С Дерипаской сотрудничает со второй половины нулевых.

19 декабря Минфин США включил 60-летнего Бояркина в санкционный список как раз за сотрудничество с Дерипаской, а именно за участие в финансировании пророссийского Демократического фронта в Черногории во время кампании 2016 года по выборам в Скупщину.

Time общался с силовиком в октябре месяце в Греции, где тот участвовал в конференции, организованной бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным. На вопросы Бояркин отвечал односложно, однако большинство выводов, которые изложили ему интервьюеры, признал верными. В дальнейшем, после включения в санкционный список, новые обращения Time силовик проигнорировал.

В 2014 году Дерипаска подал иск к Манафорту в суд Каймановых Островов – заморской территории Великобритании в Карибском море, популярной офшорной зоны. Олигарх обвинил политтехнолога в том, что тот вместе с партнером присвоил около 19 миллионов долларов.

Двумя годами позже Бояркин по поручению Дерипаски встретился с Манафортом и, по собственному выражению, предложил способ “отработать” долг. “Я жестко общался с ним”, – заметил собеседник Time.

В августе 2016-го после скандала в связи с незаконным получением выплат от бывшего президента Украины Виктора Януковича Манафорт ушел в отставку с поста избирательного штаба кандидаты в президенты США Дональда Трампа. Тогда, как следует из публикации Time, Дерипаска для отработки долга привлек политтехнолога к работе в Черногории.

Как говорится в расследовании, в 2005 году, за год до провозглашения независимости Черногории, Дерипаска сделал очень крупные инвестиции в работающий в этой стране алюминиевый завод. Это предприятие обеспечивает половину всего черногорского экспорта и одну шестую национального продукта в целом.

В 2006-м, в преддверии референдума о независимости страны, Россия поддерживала сторонников независимости, притом что отделение Черногории подрывало позиции Сербии, традиционного союзника Москвы. К этой работе Дерипаска привлек Манафорта; именно в это время с американским политтехнологом познакомился и Бояркин. Некий крупный черногорский чиновник объяснил Time позицию России заинтересованностью в появлении еще одного союзника в Восточной Европе.

Однако уже вскоре Черногория с Дерипаской поссорилась. Российский олигарх обвинял балканскую страну в невыплате долгов, а в 2014 году подал к ней иск. Тогда, говорится в публикации, Черногория и активизировала политику присоединения к НАТО и интеграции с Западом.

Это и привело к планированию Россией переворота в Черногории 16 октября 2016 года, в день выборов в Скупщину. Планы черногорским силовикам удалось сорвать.

Между тем Бояркин в беседе с Time свою причастность к российским авантюрам в Черногории отрицал.

Силовик также сообщил журналистам, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера предлагала ему дать показания о связях между Россией и предвыборным штабом Трампа. “Я их послал к черту”, – рассказал Бояркин.