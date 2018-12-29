Суббота, 29 декабря 2018

Из Багдада в Москву вылетел самолет с 30 российскими детьми, содержавшимися в иракских тюрьмах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Речь идет о детях россиянок, осужденных в Ираке по обвинениям в причастности к “Исламскому государству”.

Кадыров уточнил, что возвращаются 24 ребенка из Дагестана, трое – из Чечни, остальные – из Москвы и Пензы.

“Работа по решению проблемы возвращения российских детей на родину ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту, – заключил глава Чечни. – Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме”.

Предстоящее возвращение детей Кадыров анонсировал в пятницу. За содействие он выразил благодарность главам МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Член кадыровского Совета по правам человека Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению несовершеннолетних россиян, в комментарии РИА “Новости” уточнила, что пока отправляют детей и подростков в возрасте 4-15 лет, родившихся в России, а затем увезенных родителями на Ближний Восток. В дальнейшем, рассказала Саратова, предполагается организовать перелет в Россию и тех детей, которые родились уже в Ираке или Сирии; некоторые из них – братья и сестры возвращающихся 30 декабря. Необходимые документы для отправки в Россию детей, родившихся за рубежом, уже готовятся, заверила собеседница агентства.

Саратова также сообщила, что по прилете в Москву дети пройдут реабилитацию в Центре им. Сербского. Затем их передадут родственникам или законным опекунам.

В начале нынешнего года Саратова сообщала, что всего в женскую тюрьму Багдада заключены 57 россиянок и примерно 115 их детей. 28 декабря она рассказала, что среди заключенных есть гражданки России, доставленные туда из разных местностей Ирака. Ранее, пояснила Саратова, информации о судьбе этих женщин у родственников не было. Родственники обратились в рабочую группу, и та через МИД и консульство Ирака в Москве выяснила местонахождение россиянок.

Из публикации, однако, не понятно, входят ли эти женщины в число 57 заключенных, о которых Саратова сообщала ранее.

В начале 2018 года сообщалось, что всем россиянкам от 14 лет, побывавшим на территориях, которые контролировались ИГ, иракские правоохранители предъявляют обвинения по двум статьям УК страны – о терроризме и о незаконном пересечении границы. 17 апреля две приезжие из Дагестана были осуждены к пожизненным срокам; такой же приговор 29 апреля вынесли еще 19 гражданкам России. Между тем четырех приезжих из иных стран, проходивших вместе с россиянками по первому из этих дел, приговорили к смертной казни.

В беседе с РИА “Новости” Саратова упоминала и о других приговорах гражданкам России – не к пожизненным, а к длительным определенным срокам.