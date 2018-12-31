Понедельник, 31 декабря 2018

ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозревамого в шпионаже. Как сообщает пресс-служба ведомства, он был задержан еще 28 декабря “при проведении шпионской акции”. В отношении Уилана возбуждено уголовное дело о шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Других подробностей в сообщении не приводится. Об избрании американцу меры пресечения тоже ничего не сообщается.

Американская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию.