Понедельник, 31 декабря 2018

В Ингушетии в ночь на понедельник убит известный религиозный деятель Ибрагим Белхароев, его водитель Або Аушев тяжело ранен. Как сообщает “Кавказский узел”, информацию подтвердили в МВД.

Машину 46-летнего Белхароева расстреляли после полуночи около его дома на улице Пионерской в Назрани. “Он ехал вместе с водителем на автомобиле Hyundai Solaris белого цвета, когда раздалась длинная автоматная очередь”, – цитирует издание одного из местных жителей. Источник Интерфакса в правоохранительных органах уточнил, что это произошло около 0:30 мск на углу улиц Осканова и Пионерская.

Как сообщает региональное управление СК, уголовное дело возбуждено по трем статьям УК: “убийство, совершенное группой лиц”, “покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц” и “незаконный оборот оружия и боеприпасов”.

Около дома убитого собрались сотни его последователей. Уже ночью, по свидетельству очевидцев, к дому съехалось “огромное количество машин”. По мнению местных жителей, убийство Белхароева связано с его конфликтом с властями республики.

В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил о подрыве автомобиля Белхароева около его дома в Назрани. В результате инцидента пострадавших не было. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а не взорван. 23 октября 2017 года Магасский районный суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Предыдущее покушение на Белхароева было совершено в сентябре 2008 года: он сам и еще один человек были ранены в результате взрыва автомобиля в Назрани.

Ибрагим Белхароев – правнук шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX – начале XX века. Сам Белхароев не имел религиозного образования. В числе его родственников – старейшина религиозного направления (вирда) последователей Батал-хаджи Белхороева Султан Белхароев, умерший в 2017 году, а также депутат парламента республики Ахмед Белхароев. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах.