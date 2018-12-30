Воскресенье, 30 декабря 2018

В Хельсинки по запросу США задержали россиянку по делу об отмывании денег и распространении наркотиков

В аэропорту Хельсинки вечером 15 декабря задержали 30-летнюю гражданку России Миру Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) по запросу американских властей, сообщили ТАСС в российском консульстве в Финляндии.

Ее мать рассказала, что в тот день они вдвоем направлялись из Петербурга на ярмарку в Хельсинки. В аэропорту Миру Тэрада задержали на основании ордера Интерпола и доставили в полицию, откуда переместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.

Женщина сообщила сотрудникам консульства, что в США ее подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег в 2013-2016 годах, сама она вину отрицает. Ее мать уточнила, что та училась в университете в Вашингтоне в 2015-2016 годах, вышла замуж и в 2016 году вернулась в Россию.

"В аэропорту Хельсинки при прохождении паспортного контроля нам сказали, что Миру задерживают. Пограничники пояснили, что в системе на нее стоит какой-то "ордер" [судебный приказ]. – пояснила "Комсомольской правде" мать задержанной. – Якобы есть запрос от США на ее экстрадицию. Хотя до этого мы были в Финляндии в апреле. А в августе отдыхали в Латвии. И никаких проблем не возникало". Она также заявила, что ее дочь держат в мужском изоляторе, причем в камере очень холодно, а необходимых лекарств ей не выдают.

Мать Миры также пояснила, что перед отъездом в Россию она переезжала в Вашингтон к мужу и попросила одного знакомого перевезти вещи и собаку. "У парня в итоге обнаружили наркотики. Но Мира ничего об этом не знала – полицейские взяли у нее свидетельские показания и отпустили", – заявила женщина. По ее словам, в 2017 году Мира хотела снова улететь в США в командировку, однако консул заявил, что из-за нарушения визового режима она сможет поехать в Америку лишь через год.

"Это произошло из-за того случая с наркотиками – пока разбирались, прошла неделя, и она улетела в Россию, когда виза уже была просрочена", – пояснила мать задержанной. Ни о каком задержании при этом речи не шло. Юристы также отмечают, что в случае депортации девушки в США добиться ее оправдания будет крайне сложно.

Посольство России в Финляндии подтвердило задержание российской гражданки на основании ордера Интерпола по запросу США. Как говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в Facebook, финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений.

В дипмиссии отметили, что после изучения доказательств министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу. "Для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен срок до 29 января 2019 года", – говорится в сообщении.

Задержанной российской гражданке назначен бесплатный адвокат, она имеет возможность звонить в посольство России и родственникам.Проверка условий ее содержания показала, что они соответствуют общеевропейским нормам, посольство России продолжает оказывать задержанной необходимую консульскую помощь.

Это далеко не первый случай задержания россиян за границей с подачи Штатов. Так, летом 2014 года на Мальдивах был арестован сын российского депутата Валерия Селезнева Роман, впоследствии депортированный в США. Федеральный суд в Сиэтле приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве и банковском мошенничестве с помощью хакерской схемы – огромный для подобных дел срок объяснялся масштабом ущерба, который нанесла его противоправная деятельность.

После этого он получил еще 14 лет тюрьмы по двум новым обвинениям: сообщалось, что новый срок он будет отбывать параллельно со старым. Депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также российский МИД заявляли о похищении россиянина и нарушении норм международного права в этом процессе. В июле 2017 года в Греции арестовали россиянина Александра Винника по обвинению в махинациях с криптовалютой. По данным американской стороны, россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления", и с 2011 года он сумел отмыть минимум 4 млрд долларов, используя биткоины.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. Затем греческие суды одобрили два российских запроса о выдаче Винника и аналогичное требование Франции.

Во Франции россиянину, по словам его адвоката, вменяется отмывание денежных средств, а также мошенничество. В частности, по версии французского следствия, Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по делу признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых только 100 – граждане Франции.

Сам Винник считает себя непричастным к инкриминируемым ему преступлениям. Летом 2018 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в марте и апреле Винник, в том числе через своего представителя, обратился в ведомство с "заявлениями о явке с повинной в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств также в особо крупном размере. Сейчас Винник находится в заключении в Греции, но США всё это время добиваются его экстрадиции.

Самым же громким делом такого рода стал арест в США политактивистки Марии Бутиной по подозрению в "антиамериканском заговоре" и "незаконном лоббизме" . 30-летней россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

В США Бутина училась в престижном университете Вашингтона – Американском университете, где изучала международные отношения. При этом студентка постоянно просила американского политтехнолога Пола Эриксона, по согласованию с которым она въехала в США по студенческой визе, сделать ее домашнюю работу, отредактировать ее курсовые или ответить на экзаменационные вопросы.

Это, по версии прокуратуры, указывает на то, что Бутина училась в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне с чужой помощью, явно для прикрытия, а в то же время "продолжала работать для российского правительства". С помощью Эриксона Бутина завела в США широкий круг знакомств с лицами, которые могли влиять на политическую жизнь Америки.