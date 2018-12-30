Воскресенье, 30 декабря 2018

Мировая судья российского 42-го участка в аннексированной Евпатории Инна Семенец оштрафована Караимскую религиозную общину за отсутствие вывески на здании. О решении, вынесенном 24 декабря, в субботу сообщила Крымская правозащитная группа.

Община объявлена виновной по части 3 статьи 5.26 КоАП России (ведение религиозной организацией деятельности без указания наименования). Норма была введена в кодекс два с половиной года назад одним из законов “пакета Яровой”.

Какой именно штраф назначила судья Семенец, в публикации не уточняется. Размер штрафа, установленный кодексом, составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Только в декабре месяце, отмечает КПГ, российские мировые судьи на аннексированном полуострове рассматривали как минимум 5 дел о “незаконной миссионерской деятельности”. Всего же в уходящем году таких дел рассматривалось 30. По меньшей мере в 18 случаях верующим назначали наказания.