Суббота, 29 декабря 2018

Статья

Вершка не защитим

Большинству населения республики, так и не ощутившему себя гражданами, способному выйти на улицу, только когда власть затрагивает экономический интерес, да и то ненадолго? Чиновникам, которые готовы вмонтироваться в российскую вертикаль? Силовикам – этим домашним псам любого диктатора? Получается, только Лукашенко она и нужна. И еще немногочисленным белорусским патриотам – самоотверженным людям, которых сам Лукашенко ненавидит от всей души.

Виталий Портников

20.12.2018

Год спустя, накануне наступающих традиционных праздников, независимому наблюдателю бывает полезно перечитывать собственные предсказания. Особенно если угадал. Это укрепляет авторитет политолога в глазах широкой читательской аудитории и повышает его самооценку.

За примерами далеко ходить не будем. Вот, допустим, год назад автор этих строк убедительно доказал, что обладает недюжинным даром предвидения. Прогнозы его сбылись с точностью необычайной.

Так, он пророчил, что год 2018-й будет скверным, – и накаркал. Он утверждал, что весной россияне, послушные голосу свыше, выберут себе Путина, – и как в воду глядел. Он предрекал акции протеста и ответные репрессии – все так и вышло. Практически ничего не зная ни про Мишкина, ни про Чепигу, ни про тех разведчиков, которые возили с собой за границу квитанции на оплату такси от общежития ГРУ до Шереметьево, он прорицал неизбежность внешнеполитических провалов. Правда, он еще предупреждал, что вообще-то близорук, и самокритично прибавлял, что будущее видит нечетко. Однако здесь он явно деликатничал и даже на себя наговаривал. Ибо скромность украшает проницательного автора этих строк.

Окрыленный предыдущим успехом, он теперь попробует заглянуть в год 2019-й.

Год будет скверным, да, и это даже не предсказание, но констатация неизбежного. В эпоху холодной войны политические зимы порой длятся десятилетиями, а тут всего-то четыре с половиной года прошло с того дня, как Россия вступила в конфликт с Западом, оккупировав Крым и Донбасс. И нет в среднесрочной перспективе ни одного пункта, по которому конфликтующие стороны могли бы прийти к соглашению. Включая Сирию, из которой Трамп вдруг решил вывести американские войска, объявив, что они там одержали победу. Но это же Трамп: вчера вывел, провозгласив викторию, сегодня ввел, завтра уже бомбит – в этих делах они с уважаемым партнером Владимиром Владимировичем до ужаса схожи меж собой.

Насчет Украины рискну предположить, что на выборах в этой стране победит Юлия Тимошенко, а больше ничего серьезного не произойдет. Разве что при помощи своей агентуры и местных полезных вспыльчивых идиотов Кремль после выборов – вне зависимости от их исхода – попытается спровоцировать Майдан, но сторонников у новой революции найдется немного. Не исключено, что впоследствии они встретятся пару раз – лукаво включенная в российские санкционные списки леди Ю и наш гарант. Но не договорятся ни о чем, поскольку вывозить своих трактористов с Донбасса Путин не пожелает ни при каких условиях, а средств прямого давления на него у Киева нет.

Эти средства имеются у Запада, но будут использоваться с осторожностью, как и прежде. Глобальная блокада РФ, с замораживанием дипломатических отношений, отключением СВИФТа и прочими предвоенными акциями возможна в случае нападения России на Украину и попытки захватить ее целиком, но эту черту Путин вряд ли захочет переходить. Привычный ядерный шантаж Америки и Европы в такой ситуации – штука обоюдоострая, и нет ясных гарантий, что при перерастании холодной войны в горячую он с соотечественниками непременно попадет в рай, а Владимир Владимирович – прагматик.

По той же причине Россия не станет оккупировать Беларусь при живом Лукашенко, но будет пытаться ее обанкротить посредством налогового маневра и медленного экономического удушения. Благо возможности такие есть: батькино экономическое чудо кормится из российской казны. Другой вопрос, куда пойдет Белоруссия после внезапного ухода Александра Григорьевича, он ведь немолод. Это вариант для Москвы соблазнительный – и в смысле мирного присоединения к РФ еще некоторого количества братьев, и в том еще смысле, что у Путина появится шанс избираться и быть избранным в новом Союзном государстве. На два срока как минимум. Так что драгоценное здоровье Лукашенко в новом году станет важнейшим фактором белорусской независимости, а также залогом относительной стабильности в его отношениях с моложавым старшим братом.

Наконец, что касается положения внутри России, то здесь мало что изменится: оно будет медленно и нежно меняться к худшему. Ожидаются бурные дискуссии вокруг очередных запретительных законов, связанных с блокировками сайтов, где граждане позволяют себе невосторженно отзываться о начальстве и социуме, в котором живут, и с отделением российской паутины от мировой. Есть надежда, что данные законопроекты отложат на время, и это будет расцениваться как победа гражданского общества в борьбе с мракобесами. Но потом о них вспомнят и примут в усеченном, вероятно, виде, что на фоне новых арестов, судов и посадок будет выглядеть, как бы сказать, гармонично. В общем, нет оснований опасаться, что в 2019 году Россия совсем уж погрузится на дно и у президента сами собой вырастут пышные грузинские усы или потешные австрийские усики. Однако еще меньше оснований предполагать, что грядущий год станет поворотным в судьбе нашей Родины. Поворотов не предсказываем, а в чудеса верим, но не в этом году.

Верим и в то, что год спустя перечитаем этот текст с чувством глубокого прорицательского удовлетворения. Дескать, все угадано, давайте теперь следующий год подтаскивайте. Хотя втайне уповаем на то, что ни одно из мрачных пророчеств не сбудется и автор этих строк предстанет перед читателями безнадежным и бестолковым пессимистом. Впрочем, читатели его простят, пораженные картинами привольной российской жизни, и поздравят с наступающим, и он, пристыженный, поздравит их тоже. С Новым годом, скажет, с новым счастьем!