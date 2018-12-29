Суббота, 29 декабря 2018

В Красноярске СКР прекратил за отсутствием состава преступления дело об экстремизме, сфабрикованное против 22-летнего студента-юриста Алексея Свердлова. Об этом в пятницу сообщил телеграм-канал “Правозащита Открытки”.

Следствие продолжалось больше года – о возбуждении дела Свердлова уведомили 13 октября 2017-го. Студенту инкриминировали часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Первоначально студенту вменялась публикация в апреле 2014 – августе 2016 года на личной ВК-странице 12 изображений-мемов из различных сообществ, в частности MDK и “Орленок”. В их числе изображение медведя с ножом и в кепке, подписанный “русская природа”, который, по утверждению СКР, “унижал честь и достоинство русского человека”, и фотография мусульманок в парандже, едящих спагетти, – помещая ее, говорилось в деле, Свердлов “пытался оскорбить и унизить мусульман”.

Еще одним эпизодом была публикация в ВК-сообществе “Я живу [В]Красноярске” комментария с неодобрительным отзывом о “чурках, которые зарабатывают деньги здесь, а затем террористов спонсируют”.

СКР основывался на экспертизе, выполненной в Красноярском педуниверситете им. Виктора Астафьева.

За несколько месяцев до привлечения по делу, в июле 2017 года, оперативники ФСБ задержали Свердлова и привезли в региональный главк спецслужбы. Ему продемонстрировали распечатки его репостов и предложили “помогать”, пообещав взамен “закрыть глаза” на эти публикации. Свердлов ответил отказом; ему предложили “подумать и перезвонить”, после чего отпустили. Однако студент со спецслужбой связываться так и не стал.

14 февраля 2018-го СКР отправил изображения из дела на новую экспертизу. Число публикаций к тому времени увеличилось до 61. В частности, чиновников СКР заинтересовали изображение героев мультфильма “Телепузики” со свастикой, коллаж с Гитлером на фоне Пизанской башни и фотография, на которой двоим полицейским, стоящим спиной, показывают жест в виде вытянутого среднего пальца. Также в дело включили демотиватор с фотографиями Сталина и Муссолини, подписанными “Фашизм – самая страшная идеология XX века”. Кроме того, студенту вменили публикацию коллажа, за основу которого была взята картина Репина “Не ждали”. На нем в жилище врываются люди в балаклавах с автоматами и собакой. “Дорепостился”, – подписан рисунок.

В итоге, однако, обвинение Свердлову предъявили лишь за публикацию двух мемов.

16 августа студент опубликовал свою переписку с сотрудницей выходящей на НТВ программы “Чрезвычайное происшествие” Кристиной Карповой. “Я предлагаю тебе дать интервью, чтобы тебя точно выпустили”, – написала Карпова. Работники НТВ, заверила она, “очень многих людей спасали”. “Пять минут рассказа – и ты свободен навсегда”, – убеждала Карпова студента.

Свердлов ответил отказом. “ТВ – зло, нигде не хотел бы светиться, кроме “Часа суда” с Астаховым”, – написал он в твиттере.

Ранее 28 декабря адвокат “Агоры” Ильнур Шарапов сообщил “Граням”, что СКР закрыл еще одно экстремистское дело – против 46-летнего менеджера Сергея Соколова. Ему вменялась та же часть 1 статьи 282 УК за публикацию с 11 декабря 2015 по 6 августа 2017 года на личной ВК-странице 15 изображений, в том числе коллажа с Владимиром Путиным на фоне флага нацистской Германии со свастикой.

В августе нынешнего года оперативники ЦПЭ задержали Соколова на его съемной квартире в подмосковных Люберцах и после обыска отвезли по месту прописки в Тверь. В СИЗО Соколова, так же как и Свердлова, не отправляли.

В четверг Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК. Следующей ночью законы были официально опубликованы. Теперь за действия, описываемые в диспозиции части 1 статьи 282, лицо привлекается к уголовной ответственности, лишь если они вменяются ему повторно в течение одного года. За действия же, совершаемые в течение года впервые, устанавливается административная ответственность. Введенная в КоАП статья 20.3.1 предусматривает для граждан от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц – штрафы от 250 до 500 тысяч рублей.

По информации “Агоры”, дело Соколова стало первым, которое прекратили после вступления законов в силу.