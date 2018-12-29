Суббота, 29 декабря 2018

Представители Twitter в январе прибудут в Роскомнадзор, чтобы обсудить требование ведомства перенести данные пользователей-россиян на российские сервера. Такую информацию передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу РКН.

Дату встречи в цензурном ведомстве пообещали сообщить позже.

18 декабря руководитель РКН Александр Жаров рассказал, что ведомство направило Twitter, а также Facebook уведомления с требованием переноса данных. “Соответственно, через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает “нет”, – пояснил чиновник. – В случае отрицательного ответа мы возбуждаем административное дело, штрафуем их на 5 тысяч рублей в связи с этим и определяем срок, в течение которого они должны будут локализовать эти данные: от шести месяцев до года”.

Возможность блокировки Facebook и Google в России не рассматривается, добавил Жаров. “Лучше пусть живут и соблюдают законы – зачем блокировать?” – заметил он.

Если же компании не будут подчиняться российским чиновникам, продолжил глава РКН, то “более приоритетным” будет предусмотреть для них штрафы, в том числе оборотные – в размере определенной доли выручки. Жаров выразил надежду, что в ближайшее время законы об оборотных штрафах для интернет-компаний будут приняты.