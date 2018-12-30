Воскресенье, 30 декабря 2018

Тахтамукайский райсуд Адыгеи назначил административные аресты ряду мусульман, задержанных в ходе облавы после пятничной молитвы у мечети в пгт Яблоновский. О решениях, вынесенных в субботу, тогда же сообщили “Кавказ.Реалии” со ссылкой на одного из арестованных – Асхаба Нарсанова.

Сам Нарсанов получил пять суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Сколько человек арестовано кроме него, он пояснить затруднился.

Государственных защитников привлекаемым не предоставили, так же как и переводчиков задержанным из числа иностранных студентов.

Омоновцы и оперативники ФСБ, оцепив мечеть в Яблоновском, снимали выходящих после молитвы верующих на камеру и требовали предъявить документы. Как рассказал один из членов мусульманской общины, Владимир Маеров, граждане начали возмущаться. 15-летний сын Маерова стал снимать происходящее на видео и был задержан оперативником ФСБ.

Между тем Нарсанов в конфликт не вступал. Сам он представил водительские права, но у его двоюродных братьев, пришедших на молитву вместе с ним, документов не оказалось. Нарсанов съездил за документами, но, когда подошел к автобусу с задержанными, его без разговоров стали заталкивать внутрь.

Всего силовики схватили около 100 человек. Их доставили в поселковый отдел полиции и несколько часов, несмотря на холод, держали на улице; внутрь задержанных заводили по очереди. Нарсанова и еще часть задержанных оставили в отделе на ночь до суда.

Маеров с сыном прождали на улице четыре часа. “Мы просили, чтобы нас завели вовнутрь, они сказали, что нет специалиста по несовершеннолетним, – рассказал верующий “Кавказ.Реалиям”. – Сказали, что мой сын ненормативно выражался и у них есть запись этого. Мы потребовали предъявить запись – таковой, конечно же, не оказалось”.

В субботу Маеров подал в СКР заявление с требованием открыть дело по факту незаконного задержания сына. Следователь сообщил, что собирается изъять у силовиков видеозаписи.

Облавы у мечети в Яблоновском, рассказал Маеров, – явление частое, а в рамадан они проводятся систематически.

Яблоновский с населением 34 тысячи человек – второй по числу жителей населенный пункт Адыгеи, уступающий только Майкопу. Поселок расположен на левом берегу Кубани; напротив него на правом берегу находится Краснодар. Летом главы Краснодарского края и Адыгеи договорились включить Яблоновский, как и весь Тахтамукайский район, в состав Краснодарской агломерации.