Суббота, 29 декабря 2018

УФСИН по Красноярскому краю объявило о ведомственной проверке по факту досмотра адвоката Кунай Ильясовой в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ИК-31 в столице региона. Сообщение об этом появилось в субботу на сайте главка.

При этом, однако, фсиновцы указали, что Ильясову досматривали в соответствии с приказом Минюста № 64 “Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования”, изданным 20 марта 2015 года с грифом “для служебного пользования”.

О случае с адвокатом в пятницу сообщила “Медиазона”. 18 декабря Ильясова прибыла в ЕПКТ ИК-31 на встречу со своим клиентом Байрамом Аббасовым, которого в 2016-м осудили к 13 годам строгого режима по обвинениям в вымогательстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителя, а после доставки в колонию отправили в ЕПКТ (хотя режим ИК-31 общий, а не строгий, ЕПКТ существуют не во всех колониях, а лишь в некоторых и обслуживают сразу по несколько учреждений вне зависимости от режима).

Аббасов рассказал адвокату, что подвергается как физическому, так и психологическому давлению со стороны силовиков. Он выразил опасение, что фсиновцы применят к нему насилие и выдадут случившееся за попытку самоубийства. Заключенный составил письменное заявление и передал его Ильясовой.

Сразу после передачи бумаги в комнату вошли трое фсиновцев во главе с начальником ЕПКТ Сергеем Скобелиным. Они объявили адвокату, что свидание окончено, и увели ее клиента, а саму Ильясову заперли в комнате на полчаса. Затем юриста препроводили в кабинет Скобелина; тот потребовал предъявить лист, который передал Аббасов.

Адвокат ответила отказом. Тогда ее вывели на КПП при входе в охраняемую зону и под видеозапись несколько раз досмотрели личные вещи: папки с документами по делам Аббасова и других клиентов и сумку. Не обнаружив ничего, что бы их заинтересовало, фсиновцы вызвали коллегу-женщину. Та досмотрела уже лично Ильясову, проверив всю одежду адвоката вплоть до нижнего белья и заставляя, по выражению самой пострадавшей, “оголять части тела”.

Скобелин также присутствовал при досмотре. “Стоит и тупо смотрит, – рассказала адвокат “Медиазоне”. – Я сделала ему замечание: “Вы вообще-то должны выйти отсюда”.

Видеосъемку личного досмотра фсиновцы по требованию Ильясовой прекратили, отвернув камеру в сторону, однако запись не отключили. “Голоса пусть будет слышно”, – пояснили силовики.

Эта проверка фсиновцам тоже ничего не дала. Тем не менее и после личного досмотра Ильясову не освободили. В итоге адвокат, чтобы, по ее собственному выражению, “избежать эскалации конфликта и оградить себя от давления”, продемонстрировала силовикам вместо заявления Аббасова составленный им список книг. Фсиновцы изучили список, внесли данные о нем в протокол и вернули адвокату, после чего позволили ей уйти.

Ильясова подала в Советский райсуд горда иск к администрации ИК-31. Она указала, что действия фсиновцев нарушали право Аббасова на защиту. Кроме того, адвокат обратила внимание на нарушения в отношении нее самой. “Я очень религиозный человек, я мусульманка, и голова моя тоже покрыта. Это унизило мою честь и достоинство”, – заметила Ильясова “Медиазоне” относительно личного досмотра.

В качестве обеспечительной меры адвокат просит суд обязать фсиновцев не уничтожать видеозаписи от 18 декабря.

Иск уже зарегистрирован, однако дата слушаний пока не назначена.

Ильясова занимается адвокатской практикой с 2002 года, однако в Красноярске работает лишь с марта 2018-го. Скобелин, заметила она, всячески затрудняет встречи заключенных с адвокатами. “У них система такая интересная, – рассказала юрист о порядках в ИК-31. – Нигде такого не видела! Приводится подзащитный, потом его снова выводят и полчаса досматривают, потом снова заводят (в комнату для свиданий. – Ред.). Потом снова заходят: в 16:00 общий досмотр, его снова забирают, прерывая встречу. Досматривают в течение 40 минут обычно”. А уже в 16:55, заключила она, адвокату объявляют, что свидание завершено.

Кроме того, добавила Ильясова, согласно действующим нормам после выписки пропуска адвоката должны провести через КПП не позже чем через час. Тем не менее Скобелин вынуждает юристов ожидать как минимум вдвое дольше.

Наконец, фсиновцы угрожают адвокатам, что, если те будут подавать жалобы, то их клиентов этапируют в другие регионы.

Интересы Ильясовой при рассмотрении иска взялись представлять ее коллеги из экспертно-правовой группы СТАКС. Они отметили, что подобный случай уже происходил ранее. 30 июля в ИК-27 особого режима, также расположенной в краевом центре, адвоката Викторию Дерменеву после встречи с клиентом привели в кабинет к оперативникам. Камера наблюдения, заявили юристу, зафиксировала, как заключенный передал ей некие исписанные листы, а это будто бы нарушает правила внутреннего распорядка колонии.

Несмотря на возражения Дерменевой, фсиновцы досмотрели ее и изъяли несколько документов, содержащих адвокатскую тайну, а также личные вещи. Акт досмотра и протокол изъятия были составлены уже задним числом.

ЕПКТ красноярской ИК-31 давно известна жестокими пытками. В 2016-2017 годах там подвергался зверским издевательствам Хасанби Хупсергенов, осужденный по делу о нападении вооруженного подполья на Нальчик, в котором на самом деле не участвовал. Он сообщал и о пытках других осужденных.

В августе прошлого года об издевательствах во внутренней тюрьме ИК-31 сообщил Аслан Черкесов, отбывающий срок за убийство московского футбольного фаната Егора Свиридова. Черкесов в частности упоминал, что начальник ЕПКТ Скобелин угрожал ему физической расправой. Кроме того, после одного из избиений фсиновец заявил, что именно он дал указание пытать Черкесова и что это избиение будет оформлено как законное применение силы и спецсредств, а пытки продолжатся, поскольку осужденный “слишком упертый” и за это его ненавидит “пол-управления”.

Через неделю после Черкесова о пытках заявили еще 48 заключенных в ЕКПТ, в том числе Ислам Магомадов – основной фигурант дела о драке, приведшей к межнациональным столкновениям в карельском городе Кондопога. В конце октября 2017-го Магомадов был найден повешенным.