Суббота, 29 декабря 2018

Именно нам, уважаемые коллеги, выпала честь возрождать созданную 300 лет назад во времена Петра Великого Концепцию вневедомственного предварительного следствия, подчиненного непосредственно главе государства.

…Результаты, которых мы добились, подтверждают нашу востребованность и необходимость для общества.

…Нами безотлагательно возбуждаются уголовные преследования в отношении представителей украинских силовых структур по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких преступлений против мира и безопасности человечества.

…Доверие людей – один из главных критериев оценки работы следователя. Мы должны ясно понимать, что наша работа способствует повышению такого доверия не только к следственным органам Следственного комитета, но и ко всей правоохранительной системе страны в целом, а граждане России должны быть уверены, что Следственный комитет сделает все возможное, чтобы обеспечить полную защищенность общества от преступных посягательств.

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