Пятница, 28 декабря 2018

ГРУ рассылало жителям приграничных регионов Украины sms-сообщения с требованием явиться в военкомат, сообщает The Washington Post со ссылкой на одну из западных разведок. Это происходило в конце ноября, когда в южных и восточных областях страны ввели военное положение.

О рассылке подобных сообщений жителям Сумской области сообщали украинские СМИ. Минобороны Украины назвало рассылку российской провокацией.

За рассылкой sms-сообщений стояло одно из подразделений ГРУ – находящаяся в Москве войсковая часть № 54777, 72-й отдельный центр специальной службы. Это подразделение отвечает за спецоперации психологической войны.

Другая провокация, о которой упоминается в статье, – рассылка американским сенаторам в феврале 2015 года одинаковых писем от имени организации “Патриоты Украины”. Эти письма отправлял тот же центр. В письмах, написанных по-английски с ошибками, говорилось: “Американские сенаторы и конгрессмены! Сегодня ситуация на Украине ужасна… Украина в состоянии войны. Уровень коррупции в вооруженных силах Украины зашкаливает. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам”.

Авторы обращения просили сенаторов прислать на Украину “высококвалифицированных специалистов США и НАТО” на замену офицерам из украинского командования. В письмах выражалась надежда, что получатели смогут повлиять на Белый Дом, Пентагон и Госдепартамент для отправки на Украину западных офицеров для “прямого контроля наших вооруженных сил”.

Такие письма получили около 10 сенаторов – первые в алфавитном списке.

Как отмечает WP, этот случай – первое известное “активное мероприятие” ГРУ с целью повлиять на американских политиков.