Пятница, 28 декабря 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении запрета на ввоз в Россию украинских товаров. Об этом он написал в твиттере.

“Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины”, – подчеркнул Медведев.

Согласно постановлению правительства, запрет на ввоз касается 18 видов продукции, произведенной на Украине или перемещаемой через ее территорию. Это, в частности, пшеница, хлеб, подсолнечное масло, готовая и консервированная рыба, икра осетровых, шоколад, кондитерские изделия из сахара, овощи, фрукты, орехи, соки, джемы, желе и мармелад, пиво и вина, галька, гравий и щебень, известняк, бумага и картон, обои, паровые котлы, газовые турбины, мебель, двигатели, трансформаторы с жидким диэлектриком, обмоточные провода, тракторы, прицепы и полуприцепы, женские прокладки, тампоны, детские подгузники, ряд оборудования для пищевой промышленности – например, доильные аппараты и оборудование для приготовления хлеба.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, обшая стоимость товаров, ввоз которых запрещен, составила в 2017 году 468,9 миллиона долларов – это более 9 с половиной процентов от общего объема украинских поставок в Россию, который составляет 4,91 миллиарда долларов.

Продовольственное эмбарго России против Украины действует с 2016 года. Оно уже распространялось на овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло и молоко.

25 декабря Россия расширила санкционный список в отношении Украины, включив в него дополнительно 245 граждан страны и 7 зарегистрированных в стране фирм. Среди компаний, попавших под санкции, – “Укроборонпром” и “Укрспецэкспорт”. Первая – концерн, объединяющий все государственные оборонные предприятия Украины. Вторая – госкомпания, обладающая монопольными правом экспортировать и импортировать продукцию военного и двойного назначения.

Два дня спустя правительство Украины запретило ввозить в страну российскую продукцию, содержащую глюкозу и крахмал.