Пятница, 28 декабря 2018

Настоящим сердцем империи (советской. – Ред.) была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала все вокруг осмысленным, связывая народ неким невыдуманным единством и давая силы переносить лишения.

Да, была ложь, серый бетон идеологии и фигуры умолчания. Но было и другое: нормальная традиционная вертикаль ценностей в кодексе строителя коммунизма… Культура своеобразной атеистической духовности и уверенность в завтрашнем дне…

…Скажем поэтичней: как бы хотелось, чтобы эта тревожная кровавая звезда, которая все мрачнела и тускнела, пока не упала в грязь, как бы хотелось, чтобы вместо того, чтобы быть поглощенной демократическим болотом, она вдруг взошла, преображенной, на небосклон – чем-то совсем иным… Возможно, белой рождественской звездой Вифлеема?

…Лично мне кажется весьма соблазнительным сложить дух вселенского русского православия с вселенским же и универсальным духом русского социализма. В перекрестье двух этих лучей еще 45 лет назад из медвежьего угла, пугающего Европу баллистическими ракетами, Россия могла бы обратиться в настоящий духовный центр мира.

Нормальная крепкая национальная власть плюс вселенская мечта – разве все это было так уж невозможно? Думается, возможно. Думается, не все еще потеряно и сейчас… Новая пассионарная философия жизни со взрывной витальностью, собирающая все общество воедино и устремляющая его к звезде идеала? Почему бы и нет?

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