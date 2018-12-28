Пятница, 28 декабря 2018

Губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко проверяют на причастность к незаконной охоте на медведя, сообщается на сайте Генпрокуратуры. По факту охоты возбуждено уголовное дело.

Как заявляют в Генпрокуратуре, 5 января 2017 года “неизвестные лица” с использованием огнестрельного оружия в ходе незаконной охоты без разрешительных документов добыли медведя и “иных диких животных”. Они нанесли ущерб в 90 тысяч рублей. Преступники также нарушили приказ Минприроды о правилах охоты, который устанавливает период, когда охотиться разрешено.

Дело по части 2 статьи 258 УК (незаконная охота с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) расследуется следственным отделом межмуниципального отдела полиции “Тулунский”. Его фигурантам грозит от 3 до 5 лет колонии.

Видео, на котором Левченко в упор расстреливает находящегося в берлоге медведя, было опубликовано в сентябре нынешнего года.

В пресс-службе губернатора тогда заявили, что охота на записи состоялась в ноябре 2016 года, у Левченко была лицензия на отстрел медведя, он был шатуном и на него жаловались местные жители, и зверя загнали в берлогу собаками.

“Следственным комитетом было признано, что все законно. Остальное – это уже те домыслы, которые я комментировать не буду”, – заявил Левченко по поводу своей охоты 26 декабря.

На другой день сюжет об охоте Левченко вышел на “России-24″.

В пятницу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту охоты Левченко на медведя проводится доследственная проверка. Планировалось выяснить в том числе, почему уголовное дело не было заведено по итогам проверки видеоролика, которую СКР проводил в сентябре.