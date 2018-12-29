Суббота, 29 декабря 2018

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Людмила Костюнина повторно приговорила к 10 годам строгого режима по делу о хулиганстве и разбое лидера нацистской группировки “Реструкт” Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на суд.

Именно о таком наказании для Тесака просила прокуратура, сообщает РИА “Новости”. Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых примерно 670 тысяч рублей.

Марцинкевич признан виновным по части 2 статьи 162 (разбой в составе группы лиц по предварительному сговору или с применением оружия) и части 2 статьи 213 УК (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы).

Как передает ТАСС, четверо других фигурантов дела получили сроки от 2 лет 9 месяцев до 9 лет общего режима, а один из обвиняемых освобожден из-под стражи в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. По части 2 статьи 162 УК и часть 2 статьи 213 УК повторно судили пресс-секретаря “Реструкта” Евдокима Князева, только по части 2 162-й статьи – Михаила Шаланкевича, считающегося лидером петербургского отделения “Реструкта”, Елизавету Симонову и Александра Шанкина, названного в деле координатором проекта “Оккупай-наркофиляй”. Часть 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) вменялась Дмитрию Шельдяшову.

Какое наказание назначено каждому из фигурантов, ТАСС не уточняет. РАПСИ сообщает, что суд освободил Шаланкевича, которому было назначено 6 лет общего режима.

Всего подсудимым вменялись нападения на восемь граждан, совершенные в 2013-2014 годах. Как утверждало обвинение, фигуранты “под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков” нападали на людей с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками. Потерпевших избивали и обливали краской, а их вещи отбирали.

21 декабря коллегия Мосгорсуда под председательство Марии Довженко отменила предыдущий приговор Марцинкевичу, который 27 июня 2017 года судья Бабушкинского райсуда Александр Глухов. Был также полностью отменен приговор Князеву.

В первый раз Тесак получил 9 лет строгого режима. Он обвинялся по части 2 статьи 162, части 2 статьи 213, части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом или с причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Обвинение Тесака по 282-й статье Глухов исключил из дела за истечением срока давности, а по обвинение по 167-й снял за недоказанностью. Таким образом, он был осужден лишь по статьям о хулиганстве и разбое.

282-я статья Тесаку вменялась за публикацию книги “Реструкт!” (2012), в 2014-м включенной Минюстом в список экстремистских материалов под № 2572. Сообщалось, что первоначально в деле был еще один эпизод по этой же статье – выпуск аудиокниги “Деструкт”.

Помимо вышеназванных фигурантов по делу проходили также Станислав Котловский, Василий Лапшин и Георгий Кептени.

Симонова на момент инкриминированных ей действий была несовершеннолетней. Шанкин не достиг совершеннолетия и на момент оглашения приговора.

В отличие от Тесака, никому из других фигурантов статья об экстремизме не вменялась. В зависимости от конкретных эпизодов им были инкриминированы статьи 162, 167, 213, 111, а также 161 (грабеж).

Первоначально Шельдяшов получил 10 лет строгого режима (то есть больше, чем по этому делу дали Тесаку), Князев – восемь лет общего, Шаланкевич – шесть лет общего, Шанкин – шесть лет воспитательной колонии, Максимов – пять лет общего режима, Симонова, Лапшин, Кептени и Котловский – три года общего режима.