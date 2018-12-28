Пятница, 28 декабря 2018

Дело Игоря Шишкина, обвиняемого в участии в петербургской ячейке вымышленной анархистской террористической организации “Сеть”, направлено на рассмотрение в Московский окружной военный суд, сообщает “Медиазона” со ссылкой на международную правозащитную группу “Агора”.

Дело политзека, обвиняемого по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии), поступило в суд 27 декабря. Его будет рассматривать коллегия под председательством судьи Вадима Краснова.

Шишкин, в отличие от двух других фигурантов петербургского дела “Сети”, Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, отвергающих обвинения, признал вину и подал ходатайство о сделке с прокуратурой. Это позволяет предположить, что его дело выделено в отдельное производство и будет слушаться в суде в особом порядке. Бояршинову и Филинкову вменяется та же часть 2 статьи 205.4 УК, первому политзеку также инкриминирована часть 1 статьи 222.1 кодекса (незаконное хранение взрывчатки), санкция которой составляет до 5 лет.

19 октября Дзержинский райсуд Петербурга продлил всем троим политзекам срок ареста до 22 января 2019 года.