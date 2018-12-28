Пятница, 28 декабря 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прижащей зоне Украины в Черном море, сообщается на сайте Порошенко.

Прилежащая зона – пространство шириной в 12 морских миль (около 22,2 километра), прилегающее к 12-мильным украинским территориальным водам.

В прилежащей зоне украинские власти имеют право контролировать соблюдение таможенного, миграционного, налогового и санитарного законодательства. С этой целью они могут останавливать, осматривать, задерживать и арестовывать суда и членов их экипажей. Это не относится к военным кораблям и другим государственным судам, которые не используются с коммерческими целями. Правила контроля судов распространяются и на исключительную экономическую зону. Если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, власти имеют право его преследовать, пока оно не войдет в территориальные воды страны, под флагом которой плавает, или третьей страны.

Закон направлен на предупреждение контрабанды и незаконных заходов судов в порты на оккупированной территории Украины (то есть в аннексированном Крыму). Помимо этого цель закона – гармонизация законодательства Украины с законами других причерноморских стран и других государств – участников Конвенции ООН о морском праве 1982 года.

Верховная рада приняла закон 6 декабря.