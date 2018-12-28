Пятница, 28 декабря 2018

Судья Пушкинского райсуда Петербурга Екатерина Моногова отказала зампрокурора города в иске о запрете целого ряда сочинений американского протестантского проповедника Уильяма Брэнема (1909-1965). Информация о решении, вынесенном в четверг, тогда же появилась в телеграм-канале петербургских судов.

Зампрокурора (какой из пяти, в публикации не уточняется) требовал объявить экстремистскими книгу Брэнема “Изложение семи периодов церкви” и 20 брошюр проповедника, за исключением цитат из Библии, и конфисковать у городской благотворительной организации пятидесятников “Вечерний свет” нереализованные части тиражей этих изданий.

Как передавал “Коммерсант”, с инициативой запрета текстов Брэнема выступило петербургское управление Минюста, в 2016 году направившее сочинения проповедника на проверку в городской ЦПЭ. Летом 2017-го центр экспертиз Петербургского университета представил силовикам заключение, согласно которому Брэнем, используя приемы нейролингвистического программирования, создает “образ врага” в лице “католической (к которой автор относит православную) и протестантской церквей”, оскорбляя чувства “соответствующих групп священнослужителей и верующих” и внушая “идеи неполноценности человека по его религиозной принадлежности”.

Иск был подан в суд полтора года назад – в июле 2017-го. Интересы “Вечернего света” представляла юрист “Команды 29″ Дарьяна Грязнова. Судья Моногова неоднократно переносила слушания, требуя от прокуратуры доказательств, а в сентябре нынешнего года назначила новую экспертизу. После ознакомления с заключением этого исследования и было вынесено решение об отказе в иске.

Еще одну экспертизу по делу выполнили прошлой зимой известный фольклорист и религиовед Александр Панченко с коллегой-лингвистом. Заключение университетского центра экспертиз, указывал Панченко, “содержало грубейшие ошибки и, без сомнения, было предвзятым и тенденциозным”. “Можно предположить – хотя я и не в состоянии этого доказать, – что эксперт просто следовал указаниям эшников”, – отмечал ученый.

В августе нынешнего года Панченко без объяснения причин уволили из Смольного колледжа (факультет свободных искусств и наук того же Петербургского университета), где он работал по совместительству. Увольнение ученый однозначно связал с исследованием текстом Брэнема. “Об этом мне говорили и некоторые коллеги, обладающие своими источниками информации в руководстве университета”, – добавил он.

“Понятно, что это возмутительная и позорная для университета история, – заметил Панченко на своей ФБ-странице. – Я, однако, в данном случае не очень склонен бороться за свои права: во-первых, я не совсем понимаю, есть ли у меня для этого какие-то юридические основания; во-вторых, мне не очень ясно, стоит ли работать в учебном заведении, где могут происходить подобные вещи”.