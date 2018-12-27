Четверг, 27 декабря 2018

Владимир Путин 27 декабря подписал пакет из трех законов, ужесточающих условия отбывания сроков лицам, осужденным по “террористическим” статьям, а также иным заключенным, которые лишь заподозрены фсиновцами в экстремизме. Первый и третий законы опубликованы на официальном портале правовой информации; второй по состоянию на 12:15 пятницы помещен еще не был.

Госдума приняла пакет в окончательном чтении 19 декабря. Два дня спустя, 21-го числа, документы были одобрены Совфедом.

Первый закон вносит поправки в статьи 58 (назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения) и 72 УК (исчисление сроков наказаний и зачет наказания). До сих пор часть 2 статьи 58 предусматривала, что мужчинам, осужденным за особо тяжкие преступления на сроки свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений, отбывание части срока может быть назначено в тюрьме. Теперь эта норма распространена также на мужчин, осужденных по статье 205.2 (публичные призывы к терроризму, его публичное оправдание или пропаганда), части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 1 статьи 206 (захват заложника), частью 1 статьи 211 (угон самолета, судна или поезда), статьями 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 221 (хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ) и 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Кроме того, в статью 58 кодекса включена часть 2.1. Она устанавливает, что мужчинам, осужденным по статьям 205 (теракт), 205.1 (содействие терроризму), 205.3 (обучение терроризму), части 1 статьи 205.4 (организация террористического сообщества), статье 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней), частям 2-4 статьи 206 (захват заложника с отягчающими обстоятельствами), частям 2-4 статьи 211 (угон самолета, судна или поезда с отягчающими обстоятельствами), статьям 277-279 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж), 281 (диверсия), 317 (посягательство на жизнь правоохранителя или военного) и 361 УК (акт международного терроризма), отбывание начала срока на период не меньше года в обязательном порядке назначается в тюрьме вне зависимости от того, сколько осужденные провели в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

В часть 3.2 статьи 72 кодекса внесена поправка, лишающая права на льготный зачет времени, проведенного в СИЗО, лиц, которые осуждены по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 209 УК (бандитизм).

Необходимость таких коррективов в Госдуме ранее объясняли тем, что при отправке в колонии “осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц”, вследствие чего “сохраняется возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций в период отбывания наказания”. Между тем в тюрьмах, указывали депутаты, “лица содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных”, а значит, поправки поспособствуют “предотвращению развития радикальной идеологии в местах лишения свободы”.

Второй закон пакета корректирует статьи 74 (виды исправительных учреждений), 78 (изменение вида исправительного учреждения) и 130 УИК (тюрьмы) с учетом новелл, введенных первым законом.

Наконец, третий закон направлен фактически против зеленых зон – колоний, которые контролируются заключенными-мусульманами. В последние годы во множестве российских колоний сформировались влиятельные джамааты из мусульман-политзаключенных. В некоторых случаях они заключают соглашения о разделе сфер влияния с ворами в законе. Между тем образ жизни политзаключенных оказывается привлекательным и для лиц, осужденных за уголовные преступления. Многие принимают ислам – в том числе воры в законе, которые в таком случае порывают с криминальным миром. Среди обращенных есть как представители народов, традиционно исповедующих ислам, так и люди других национальностей, в том числе русские.

Принятый документ вносит поправки в статьи 73 (места отбывания лишения свободы) и 81 УИК (отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении).

Часть 4 статьи 73 устанавливает категории осужденных, которые, в отличие от основного контингента, должны отбывать сроки не в своем регионе, а “в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы”. До сих пор такая норма действовала в отношении лиц, осужденных по статье 126 (похищение человека), частям 2, 3 статьи 127.1 (торговля людьми с отягчающими обстоятельствами), статьям 205-206, 208-211 (статья 210 – организация преступного сообщества или участие в нем), 275 (государственная измена), 277-279, 281, 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), 317, части 3 статьи 321 (дезорганизация деятельности учреждения ФСИН в составе организованной группы или с применением опасного насилия), части 2 статьи 360 (нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, с целью провокации войны или осложнения международных отношений) и статье 361 УК.

Кроме того, из общего контингента, который должен отбывать сроки в своем регионе, исключены помилованные смертники, пожизненно осужденные и осужденные к срокам в тюрьме, а также особо опасные рецидивисты.

Теперь перечень дополнен еще одной категорией лиц – это “осужденные за иные преступления, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии (при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) и оказании ими в связи с этим в период содержания под стражей, отбывания наказания соответствующего негативного воздействия на других обвиняемых (подозреваемых), осужденных”.

При этом из списка исключены осужденные по частям 2 статей 282.1, 282.2 УК (участие в экстремистском сообществе или экстремистской организации).

Часть 2 статьи 81 УИК оговаривает условия, при которых допускается перевод осужденного из одного учреждение ФСИН в другое; в общем случае (часть 1 этой же статьи) кодекс устанавливает, что осужденные должны отбывать весь срок в одном и том же учреждении. В действующей редакции часть 2 статьи 81 допускает в частности перевод в другие учреждения осужденных из категорий, предусмотренных частью 4 статьи 73, “по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы”.

Теперь эта норма распространена также на ту же категорию осужденных, за счет которой расширена и часть 4 статьи 73.

В Госдуме необходимость коррективов обосновывали тем, что “лица, осуществляющие деструктивную деятельность в местах лишения свободы, в том числе связанную с распространением и пропагандой идеологии терроризма, созданием группировок религиозно-экстремистской направленности, вовлечением в противоправную деятельность других осужденных, в подавляющем большинстве случаев отбывают наказание за общеуголовные преступления и на них не распространяются требования части 4 статьи 73 УИК”. “Это, – отмечали депутаты, – способствует формированию благоприятных условий для развития радикальной идеологии в пенитенциарных учреждениях, препятствует достижению целей наказания, создает угрозу жизни и здоровью других осужденных”. Поправки же, заключали в Госдуме, послужат “разобщению сложившихся в местах лишения свободы религиозно-экстремистских ячеек”.

Таким образом, третий закон фактически позволяет без решения суда объявить гражданина приверженцем идеологии терроризма.

30 октября председатель избиркома Дагестана Магомед Дебиров предложил Владимиру Путину открыть отдельные колонии для осужденных по “террористическим” статьям УК. В Россию с Ближнего Востока возвращаются боевики “Исламского государства”, пояснил чиновник, на родине их судят, а потом в колониях у них появляется возможность агитировать других зэков.

Путин ответил, что “над этим нужно подумать”.

22 ноября группа депутатов-единоросов внесла нынешний пакет в нижнюю палату.

Всего в России действует лишь около десятка тюрем, в том числе одна для больных туберкулезом. Условия отбывания срока в тюрьме считаются более суровыми, чем в колонии строгого режима.