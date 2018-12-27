Четверг, 27 декабря 2018

На границе аннексированного Крыма и Херсонской области континентальной Украины достроено 60-километровое заграждение, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по полуострову. На границе введена в эксплуатацию охранная сигнализация.

Постройка началась в 2015 году. Сооружение состоит из нескольких типов заграждений, на которых установлены несколько сотен скрытых и открытых датчиков, системы видеонаблюдения и тепловизоры. Один из комплексов охраны, заявляют в ФСБ, работает на основе вибрационных датчиков, другой – радиолучевых.

Необходимость использования комплексов охраны в ФСБ объясняют рядом угроз: якобы имеющими место попытками прорыва “украинских диверсантов”, переправкой оружия, боеприпасов и контрабанды, а также нарушениями гражданами Украины самовольно установленной Россией границы “с хозяйственно-бытовыми целями”.