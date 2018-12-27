Четверг, 27 декабря 2018

Владимир Путин 27 декабря подписал закон о штрафах и арестах за “вовлечение несовершеннолетних” в несогласованные публичные мероприятия, “если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния”. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, 18 декабря принятый Госдумой в окончательном чтении, 21-го числа был одобрен Совфедом.

В “митинговую” статью 20.2 КоАП включается часть 1.1. Она предусматривает для частных лиц от 30 до 50 тысяч рублей штрафа, от 20 до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, для должностных лиц – штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч.

Как отмечалось, при повторном обвинении в таком “нарушении” протоколы будут оформляться уже по части 8 статьи 20.2, санкция которой составляет для частных лиц от 150 до 300 тысяч рублей штрафа, или от 40 до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток ареста, для должностных лиц – штрафы от 200 до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона.

Госдума приняла закон о "вовлечении несовершеннолетних" в митинги. https://t.co/ibt2p88iOj pic.twitter.com/HscscG9eAa

— Грани.Ру (@GraniTweet) 18 декабря 2018 г.

Законопроект был внесен в нижнюю палату 10 мая, через несколько дней после общероссийской акции “Он нам не царь”. В пояснительной записке депутаты утверждали, что одна из целей инициативы – оградить несовершеннолетних от “причинения вреда их жизни, здоровью и развитию” в ходе несогласованных акций.

В последние два года процент несовершеннолетних участников протестных акций ощутимо вырос, что вызвало серьезную обеспокоенность властей. В мае 2017-го спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить подросткам посещать митинги. Пять месяцев спустя тогдашний начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин выступил с инициативой ужесточить ответственность для родителей и учителей за участие несовершеннолетних в несогласованных протестных акциях.