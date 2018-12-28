Пятница, 28 декабря 2018

Плененные Россией украинские моряки должны быть “немедленно и безоговорочно” освобождены. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

“Они (моряки. – Ред.) тоже должны иметь возможность провести праздники со своими семьями”, – говорится в заявлении.

Меркель и Макрон призывают Москву обеспечить “безопасный, свободный и беспрепятственный” проход всех судов в Керченском проливе.

Лидеры Франции и Германии выражают “глубокую обеспокоенность” по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения Россией военной силы в Керченском проливе и чрезмерных проверок российскими пограничниками судов в Азовском море.

Французский президент и германский канцлер призывают стороны конфликта в Донбассе “сосредоточиться на потребностях гражданского населения, которое слишком долго страдало от этого конфликта и его последствий” и полностью выполнять свои обязанности, особенно в отношении гражданских. Лидеры двух стран заверяют, что продолжат работать над выполнением всех пунктов минских соглашений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег Макрона и Меркель от “вмешательства” во внутренние дела России. “Что касается требования освобождения моряков: есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд, – сказал Володин. – Мы должны жить в едином правовом пространстве; думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов”.

Освободить украинских моряков от России требуют страны G7 и Евросоюз. Киев в связи с захватом своих военных кораблей готовит иск в Международный суд ООН в Гааге.