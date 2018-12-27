Четверг, 27 декабря 2018

В Петербурге у активиста Павла Иванкина прошел обыск по делу о поджоге машины у Смольного, совершенном в начале прошлого года во время акции протеста дальнобойщиков. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Дело квалифицировано по статье 213 УК (хулиганство). Иванкин имеет в нем статус свидетеля.

Полицейские явились к активисту в четверг в 21:30. Иванкин вызвал адвоката; около 22 часов, не дожидаясь прибытия защитника, силовики начали выламывать дверь в квартиру.

У активиста изъяли всю электронную технику, а также газовый пистолет; пистолет направили на экспертизу. Самого Иванкина задержали и привезли в городской ОП-3. Там на него оформили протокол по статье 20.8 КоАП (нарушение правил хранения оружия), не указав в документе конкретную этой статьи.

По состоянию на 11 часов пятницы активист оставался в отделе. При этом административный арест предусматривает только часть 6 статьи 20.8 кодекса, которая устанавливает ответственность за нарушения при хранении огнестрельного, а не газового оружия. Если же вменяемая норма ареста не предполагает, привлекаемого не имеют права задерживать на срок больше трех часов.

Ранним утром 27 марта 2017 года – первого дня общероссийской акции протеста дальнобойщиков – на площади Пролетарской диктатуры в Петербурге, рядом со Смольным, где располагается администрация города, был сожжен джип “Нива” с покрышками внутри. Пожарные потушили огонь через 20 минут. У машины выгорел моторный отсек.

Первоначально сообщалось, что машину сожгли протестующие. Однако затем в Объединении перевозчиков России, которое координировало протесты, инцидент назвали провокацией.

2 ноября Иванкин был задержан вместе с еще шестью участниками пикетов против выступления в Петербурге телепропагандиста Владимира Соловьева. При этом в акции он принять участие не успел. На другой день Петроградский райсуд города арестовал Иванкина на 10 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полицейскому.

После отбытия ареста активиста уволили с работы, обвинив в прогулах.