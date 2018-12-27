Четверг, 27 декабря 2018

Судья Невского райсуда Петербурга Станислав Гулевич приговорил националиста Владимира Рязанцева к двум годам условного срока по делу об экстремизме за шуточный пост об антифашистах во “Вконтакте”, касавшийся его друга. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Виталий Черкасов.

Рязанцев объявлен виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Какой ему назначен испытательный срок, не уточняется. В качестве дополнительного наказания осужденному на два года запрещено “заниматься поиском и передачей информации посредством сети Интернет”.

Как заявили в понедельник в пресс-службе Невского райсуда, прокуратура запрашивала для Рязанцева трех лет реального срока, а также просила запретить ему в течение двух лет после освобождения заниматься некоей “определенной деятельностью.

Приговор вынесен в пятницу. Разбирательство продолжалось с 10 января и заняло 15 заседаний.

Как сообщала “Медиазона”, Рязанцеву вменялась публикация 26 ноября 2014 года в администрируемом им ВК-паблике “Белые новости v. 2.0″ (ныне удален) поста о своем друге, ультраправом блогере Денисе Григоруке, который он разместил, после того как поссорился с ним. “ШОК! ВНИМАНИЕ! Призывы к самоуправству и линчеванию! Вот эта красноперая (мразь-зачеркнуто) шавка призывает к триумфу сионизма, его данные приведены ниже”, – говорилось в публикации. Она заканчивалась фразой “Смерть марксистам и антифашистам”. Лингвистическая экспертиза усмотрела в последней фразе призыв к насилию “против группы, выделенной по идеологическому признаку (антифашисты) и ее представителей”. Публикация сопровождалась фотографией Григорука с флагом СССР.

Пост обнаружила в соцсети оперативница отделения информационного противоборства ЦПЭ Анастасия Фроловская. В суде она заявила, что по поводу постов Рязанцева ей “пришло письмо из Москвы”.

Рязанцев отказывался признать вину. По словам Черкасова, они с Григоруком помирились, тот не имеет к нему претензий. Сам Григорук в показаниях по делу заявил, что считает пост Рязанцева шуткой и не получал никаких угроз после его публикации: аудитория ВК-паблика знала, что он не антифашист.

Первоначально в деле Рязанцева было еще два эпизода, квалифицированных по статье 282 УК – оба касались публикаций в “Белых новостях”. Один из них – размещение записи о “неминуемой смене власти в РФ”, в которой следствие усмотрело “призыв к свержению государственного строя”. Вторая запись – текст о “деградации европейского населения”. Оба эпизода впоследствии были исключены из дела.

Рязанцев и Григорук, согласно обвинительному заключению, поссорились летом 2014 года из-за того, что Рязанцев торговал футболками с символикой батальона (впоследствии – полка) Нацгвардии Украины “Азов” и дивизии SS “Галичина”: Григорук настаивал, что за это его друга могут посадить или избить. В сентябре 2014-го петербургский депутат Виталий Милонов со сторонниками под видом покупателя устроил Рязанцеву подставную встречу. Произошел конфликт, во время которого, по версии сторонников Милонова, националист стрелял из травматического пистолета. Сам он отрицал, что открывал огонь. Приехала полиция, Рязанцев был задержан и впоследствии с переломом ноги и сотрясением мозга госпитализирован. Против националиста возбудили дело по статье 213 УК (хулиганство), которое затем было прекрашено. По факту избиения самого Рязанцева полиция также возбудила дело о причинении вреда здоровью, но тех кто его избил, так и не нашли.