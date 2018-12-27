Четверг, 27 декабря 2018

В Петербурге в отношении правозащитника Динара Идрисова проводится доследственная проверка по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) – ему могут вменить нападение на судебного пристава. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого правозащитника.

Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко поручил отделу полиции № 29 провести опрос Идрисова, а затем передать материалы в отдел СКР по Московскому району города. Идрисов узнал о проверке от участкового ОП № 29, который хотел его опросить. В случае возбуждения дела Идрисову грозит до 5 лет колонии.

Конфликт Идрисова, одного из координаторов петербургской Группы помощи задержанным и лидера местной “Руси сидящей”, с приставами произошел в Петербургском горсуде 24 сентября после заседания по административному делу активистки Шахназ Шитик, арестованной на 20 суток за участие в акции 9-го числа против пенсионной реформы. Городской суд оставил решение в силе. Слушания проходили в закрытом режиме, Идрисов представлял активистку в качестве общественного защитника. Идрисов остался в зале суда ждать копии решения, но приставы стали его выгонять.

“У нас завязался словесный конфликт. Я начал снимать, тогда приставы стали препятствовать съемке, которая была законной – заседание кончилось”, – рассказал Идрисов. – Я никого не толкал, не применял силу… Шахназ Шитик кричала, что меня бьют, хотя ничего такого не было”.

Затем правозащитнику заломили руки и вывели из зала суда. На выходе из суда Идрисова попытались задержать и составили на него 2 статьи 17.3 КоАП (неисполнение законного распоряжения судебного пристава). Мировой судья оштрафовал Идрисова на 500 рублей.

Один из приставов впоследствии обратился в травмпункт и заявил, что его ударили локтем в грудь. В травмпункте зарегистрировали его жалобу на боль. “Медицинская экспертиза установила, что он мог почувствовать боль, но вреда здоровью нет”, – поясняет Идрисов.

Первоначально приставы собирались привлечь Идрисова по статье 6.1.1 КоАП (побои). Им нужна была для этого санкция прокурора, поскольку Идрисов – член избирательной комиссии. Они направили запрос Литвиненко, который отказал в возбуждении административного дела, однако попросил возбудить уголовное.

По словам правозащитника, в тот период, когда его избили, у него болела рука. В январе нынешнего года трое неизвестных жестоко избили Идрисова. У активиста были сломаны скула и рука, была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и серьезные ушибы. В руку правозащитнику пришлось вставить титановое крепление.