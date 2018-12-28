Пятница, 28 декабря 2018

Томский активист Левого блока Максим Шульгин, которого в конце апреля пытали силовики из ФСБ, подвергся новым издевательствам, за то что добивался привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал “Правозащита Открытки”.

Как передавал ТВ2, в сентябре следователь отдела СКР по Юргинскому гарнизону отказал Шульгину в возбуждении дела о пытках. В дальнейшем, вероятно, отказ был отменен. Во всяком случае, передает “Правозащита Открытки”, 27 декабря следователь вновь должен был принять решение о возбуждении дела по факту причинения силовиками из ФСБ вреда средней тяжести здоровью Шульгина.

26 декабря, активиста, направлявшиеся на работу, похитили силовики, пытавшие его в апреле. Фээсбэшников сопровождал их адвокат. Шульгина убеждали отозвать заявление из СКР, обещая заплатить за это деньги. В случае отказа ему угрожали. Наконец активиста отпустили, дав время на раздумье.

Шульгин связался с правозащитниками и по их совету решил несколько дней не выходить из дома. Он сообщил на работу начальнику, что берет несколько дней отпуска за свой счет. Утром 27 декабря начальник позвонил Шульгину и заявил, что тот должен подписать соответствующие бумаги. Было решено, что бумаги активисту привезут домой.

Когда начальник сообщил, что подъехал к дому, Шульгин спустился ко входу в подъезд. Там его схватили трое силовиков в масках. У активиста отобрали все вещи, посадили в машину и отвезли в отдел СКР по Советскому району города.

Общаться со следователем в отсутствие адвоката Шульгин отказался. После этого активиста отвели на медэкспертизу – там еще раз измерили следы от причиненных эфэсбэшниками в апреле ожогов на его руках. Затем те же силовики в масках повели оппозиционера на “доверительный разговор” с незнакомцем, который назвался “представителем ФСБ”. Тот предлагал уладить конфликт, гарантируя за это безопасность и отсутствие проблем с работой. Шульгин, однако, общаться с силовиком отказался. Затем с оппозиционером пытался общаться другой незнакомец – его Шульгин также проигнорировал.

Далее силовики в масках, натянув активисту шапку на лицо, так чтобы она закрывала глаза, вывезли на машине в некое не известное ему здание и усадили в кабинете. Некто, представившийся сотрудником ФСБ Сергеем Ивановичем, пообещал: “Если ты будешь правильно себя вести, то сегодня ты попадешь домой”. Однако Шульгин и в этот раз отказался выполнять требования силовика. Тогда тот заявил: “Я беру свои слова назад. Ты домой не уедешь”.

Оперативник вышел из кабинета, оставив активиста одного на несколько часов. Шульгина не выпускали в туалет и не давали ему воды. Затем в кабинет зашли несколько силовиков в форме, масках и спецперчатках; в таких же перчатках были эфэсбэшники, задерживавшие оппозиционера в апреле. Активиста связали скотчем и принялись душить пакетом. При этом силовики кричали: “Я из-за тебя, сука, сидеть в тюрьме не хочу!”, “У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить!”, “Ты вообще понял, с кем связался, – кто ты и кто мы?!”

Шульгина угрожали убить, а его знакомых, друзей и свидетелей по делу – подвергнуть таким же пыткам, как и его самого.

В итоге похищенного вынудили подписать бумагу с уверением в том, что никаких нарушений при его задержании в апреле ФСБ не допускала.

После этого Шульгина, вновь закрыв ему лицо шапкой, вывезли из здания и высадили из машины в черте города, приказав не снимать шапку еще полминуты. Уезжая, активисту пообещали, что, если дело на “парней” все же заведут, ему не стоит рассчитывать, что он будет в безопасности.

29 апреля силовики совершили налет на томский штаб Левого блока. Все находившиеся там активисты, в том числе и Шульгин, были задержаны. Против Шульгина открыли дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе “сотрудники правоохранительных органов”; от 2 до 5 лет колонии) за публикацию во “Вконтакте” четырех песен: “Бля, мусора!” (группа “Четверио”), “Мент-президент” (группа “Духи цеха”), “Молотов-коктейль” (группы “Порнофильмы” и “Ничего хорошего”) и “Мент” (группа “Плохие дядьки”).

После задержания оперативники ФСБ (первоначально сообщалось, что силовики были из ЦПЭ) подвергли Шульгина пыткам. Его избивали, а в машине прикладывали руками к печке. Активист получил ожоги I и II степеней.

При этом силовики требовали, чтобы активисты “за пензенских и питерских пацанов больше не вступались”. Под “пацанами” подразумевались фигуранты пензенского и петербургского дел “Сети”, часть которых подвергалась жестоким пыткам. Левый блок провел ряд акций в поддержку политзеков.

Показания против Шульгина дал ряд его коллег по Левому блоку. 20 июля трое – Леонид Ушаков, Егор Носков и Валентин Прокопенко – записали видео с отказом от показаний. Оговор своего товарища они объяснили угрозами. В частности, Прокопенко угрожали изнасиловать.