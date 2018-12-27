Четверг, 27 декабря 2018

Коллегия Челябинского облсуда вынесла приговор четверым фигурантам местного дела Misanthropic Division. Об этом сообщается на сайте суда.

Максим Сироткин осужден к 18 годам строгого режима, Никита Ермаков – к 16 с половиной годам строгого, Константин Агеев – к 4 годам общего, Сергей Задорожко – к 2 годам условно с 2-летним испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания Сироткину назначено 2 года ограничения свободы по отбытии срока, Ермакову – 1 год 10 месяцев, Агееву и Задорожко – по полгода. Сироткина и Агеева также обязали уплатить штрафы в сумме 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, Сироткину 2 года после освобождения запрещено работать в общественных организациях.

Наряду с этим удовлетворен в полном объеме гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей, поданный к Сироткину и Ермакову дочерью убитого ими бездомного.

25-летний Сироткин объявлен виновным по пунктам “ж”, “л” части 2 статьи 105 (убийство в составе организованной группы по мотивам социальной ненависти либо вражды), части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 223.1 (приготовление к этому же преступлению) и части 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам ненависти либо вражды).

22-летний Ермаков осужден по пунктам “ж”, “л” части 2 статьи 105 и части 2 статьи 282.2 кодекса (участие в деятельности экстремистской организации), 26-летний Агеев – по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 30 – части 1 статьи 223.1 (пособничество в приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатки) и той же части 2 статьи 282.2 УК, 23-летний Задорожко – только по части 2 статьи 282.2 кодекса.

Агееву также вменялся вандализм, однако в этой части дело против него закрыли за истечением срока давности.

В прениях сторон прокурор Вероника Маринина запрашивала для Сироткина 20 лет строгого режима, для Ермакова – 18 лет строгого, для Агеева – 5 лет общего (в публикациях Znak.com, взятых за основу “Гранями”, обвинения, инкриминированные Ермакову, ошибочно приписывались Агееву, и наоборот), для Задорожко – 3 с половиной года условно.

Задорожко признал вину полностью, остальные фигуранты – частично. В частности, Сироткин подтверждал, что состоит в Misanthropic Division, но настаивал, что не был организатором ячейки. Мотивом убийства бездомного он называл не социальную ненависть, а личные неприязненные отношения. Комментируя обвинение в подготовке к изготовлению взрывчатки, Сироткин утверждал, что по собственной инициативе отказался от идеи сделать бомбы, поскольку газонефтепровод решил не взрывать.

В приговоре по делу для каждого из фигурантов перечислены смягчающие обстоятельства, в том числе “изобличение соучастников”. Относительно Сироткина и Ермакова отмечено в числе прочего, что они написали явки в повинной в убийстве.

До приговора Задорожко находился под подпиской о невыезде, остальные трое – в СИЗО.

Задорожко – житель Миасса, прочие фигуранты – областного центра. Агеев работал шофером, остальные официально трудоустроены не были. Сироткин ранее был условно осужден за грабеж.

Согласно фабуле дела, в 2015-м, то есть в год запрета Misanthropic Division в России, Сироткин составил устав ячейки и не позже 2017-го вовлек в нее прочих фигурантов. Целью ячейки в приговоре названо “совершение экстремистских преступлений на территории Челябинской области”.

В августе 2016-го, утверждается в деле, Сироткин и Ермаков решили ограбить продуктовый магазин в дачном поселке в районе Троицкого тракта, чтобы потратить награбленное “на проведение пропагандистских и насильственных акций от имени Misanthropic Division”. Прибыв на место, абсолютно трезвые фигуранты заметили 48-летнего бездомного, в прошлом отбывавшего срок в колонии, и изменили первоначальные планы. “Движимые идеями расового превосходства”, Сироткин и Ермаков напали на бомжа, нанеся ему больше 30 ударов ножами. Пострадавший умер на месте.

Несколько месяцев спустя, заявляется в приговоре, Сироткин сделал бомбу и взорвал ее, а видеозапись взрыва опубликовал в интернете. Между тем на видео со взрывом бомбы, которое 17 сентября распространил СКР, запечатлены не один, а два человека.

В дальнейшем, утверждается в деле, фигуранты намеревались взорвать газонефтепровод, и Агеев доставил Сироткину компоненты для изготовления бомбы. Сделать ее, согласно приговору, они не успели, так как были задержаны ФСБ и полицией. (Именно эти пункты обвинения были в числе тех, с которыми Сироткин не согласился.)

Заявляется также, что Сироткин и Ермаков собирали в войсковых частях Челябинска и области стреляные гильзы и пули, которые намеревались использовать для изготовления боеприпасов. Утверждается, что Ермаков купил и передал Сироткину гильзы и сигнальный пистолет.

Сироткину и Агееву вменили нанесение свастик в общественных местах. Упоминаются граффити на памятнике Ленину, на стеле танкистам, погибшим в германо-советской войне, на автобусных остановках. Эти акции фиксировались на видео, а записи публиковались в интернете. Сироткина обвинили также в расклеивании по городу листовок и вывешивание в октябре 2016 года на мосту через Троицкий тракт баннера с текстом “Азов, иду на Вы” (в деле заявляется, что полк Нацгвардии Украины “Азов” – одно из подразделений Misanthropic Division).

Единственный эпизод, инкриминированный Задорожко, – расклейка листовок группировки в Миассе.

Сироткину также вменены организация сбора средств для ячейки и неоднократные денежные переводы, предназначавшиеся “для оказания финансовой помощи осужденным за экстремизм”. Ранее сообщалось, что в деле есть обвинение по части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма), однако в публикации о приговоре оно не упоминается. Также не воспроизводится содержавшееся в обвинительном заключении утверждение о том, что Сироткин переводил по 500 или 1000 рублей в “головную ячейку в Киеве” (насколько можно понять, имеется в виду полк “Азов”).

Заявляется, что фигуранты регулярно встречались и проводили тренировки по ножевому и рукопашному бою на спортплощадке у памятника Курчатову, а также обсуждали “идеологию и деятельность ячейки, организацию силовых акций, необходимость поиска новых сторонников”.

Отмечается, что Сироткин сделал себе татуировки с символикой Misanthropic Division, а также, как и прочие фигуранты, нашил на одежду шеврон группировки.

Как можно заключить из известных публикаций, задержания по делу прошли в прошлом году; о преследовании Задорожко сообщалось без указания его имени в мае 2017-го. Разбирательство по существу продолжалось с 14 сентября 2018-го. Карточки дела на сайте суда нет.