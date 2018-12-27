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По челябинскому делу Misanthropic Division дали до 18 лет строгого режима

Четверг, 27 декабря 2018

Коллегия Челябинского облсуда вынесла приговор четверым фигурантам местного дела Misanthropic Division. Об этом сообщается на сайте суда.

Максим Сироткин осужден к 18 годам строгого режима, Никита Ермаков – к 16 с половиной годам строгого, Константин Агеев – к 4 годам общего, Сергей Задорожко – к 2 годам условно с 2-летним испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания Сироткину назначено 2 года ограничения свободы по отбытии срока, Ермакову – 1 год 10 месяцев, Агееву и Задорожко – по полгода. Сироткина и Агеева также обязали уплатить штрафы в сумме 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, Сироткину 2 года после освобождения запрещено работать в общественных организациях.

Наряду с этим удовлетворен в полном объеме гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей, поданный к Сироткину и Ермакову дочерью убитого ими бездомного.

25-летний Сироткин объявлен виновным по пунктам “ж”, “л” части 2 статьи 105 (убийство в составе организованной группы по мотивам социальной ненависти либо вражды), части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 223.1 (приготовление к этому же преступлению) и части 2 статьи 214 УК (вандализм по мотивам ненависти либо вражды).

22-летний Ермаков осужден по пунктам “ж”, “л” части 2 статьи 105 и части 2 статьи 282.2 кодекса (участие в деятельности экстремистской организации), 26-летний Агеев – по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 30 – части 1 статьи 223.1 (пособничество в приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатки) и той же части 2 статьи 282.2 УК, 23-летний Задорожко – только по части 2 статьи 282.2 кодекса.

Агееву также вменялся вандализм, однако в этой части дело против него закрыли за истечением срока давности.

В прениях сторон прокурор Вероника Маринина запрашивала для Сироткина 20 лет строгого режима, для Ермакова – 18 лет строгого, для Агеева – 5 лет общего (в публикациях Znak.com, взятых за основу “Гранями”, обвинения, инкриминированные Ермакову, ошибочно приписывались Агееву, и наоборот), для Задорожко – 3 с половиной года условно.

Задорожко признал вину полностью, остальные фигуранты – частично. В частности, Сироткин подтверждал, что состоит в Misanthropic Division, но настаивал, что не был организатором ячейки. Мотивом убийства бездомного он называл не социальную ненависть, а личные неприязненные отношения. Комментируя обвинение в подготовке к изготовлению взрывчатки, Сироткин утверждал, что по собственной инициативе отказался от идеи сделать бомбы, поскольку газонефтепровод решил не взрывать.

В приговоре по делу для каждого из фигурантов перечислены смягчающие обстоятельства, в том числе “изобличение соучастников”. Относительно Сироткина и Ермакова отмечено в числе прочего, что они написали явки в повинной в убийстве.

До приговора Задорожко находился под подпиской о невыезде, остальные трое – в СИЗО.

Задорожко – житель Миасса, прочие фигуранты – областного центра. Агеев работал шофером, остальные официально трудоустроены не были. Сироткин ранее был условно осужден за грабеж.

Согласно фабуле дела, в 2015-м, то есть в год запрета Misanthropic Division в России, Сироткин составил устав ячейки и не позже 2017-го вовлек в нее прочих фигурантов. Целью ячейки в приговоре названо “совершение экстремистских преступлений на территории Челябинской области”.

В августе 2016-го, утверждается в деле, Сироткин и Ермаков решили ограбить продуктовый магазин в дачном поселке в районе Троицкого тракта, чтобы потратить награбленное “на проведение пропагандистских и насильственных акций от имени Misanthropic Division”. Прибыв на место, абсолютно трезвые фигуранты заметили 48-летнего бездомного, в прошлом отбывавшего срок в колонии, и изменили первоначальные планы. “Движимые идеями расового превосходства”, Сироткин и Ермаков напали на бомжа, нанеся ему больше 30 ударов ножами. Пострадавший умер на месте.

Несколько месяцев спустя, заявляется в приговоре, Сироткин сделал бомбу и взорвал ее, а видеозапись взрыва опубликовал в интернете. Между тем на видео со взрывом бомбы, которое 17 сентября распространил СКР, запечатлены не один, а два человека.

В дальнейшем, утверждается в деле, фигуранты намеревались взорвать газонефтепровод, и Агеев доставил Сироткину компоненты для изготовления бомбы. Сделать ее, согласно приговору, они не успели, так как были задержаны ФСБ и полицией. (Именно эти пункты обвинения были в числе тех, с которыми Сироткин не согласился.)

Заявляется также, что Сироткин и Ермаков собирали в войсковых частях Челябинска и области стреляные гильзы и пули, которые намеревались использовать для изготовления боеприпасов. Утверждается, что Ермаков купил и передал Сироткину гильзы и сигнальный пистолет.

Сироткину и Агееву вменили нанесение свастик в общественных местах. Упоминаются граффити на памятнике Ленину, на стеле танкистам, погибшим в германо-советской войне, на автобусных остановках. Эти акции фиксировались на видео, а записи публиковались в интернете. Сироткина обвинили также в расклеивании по городу листовок и вывешивание в октябре 2016 года на мосту через Троицкий тракт баннера с текстом “Азов, иду на Вы” (в деле заявляется, что полк Нацгвардии Украины “Азов” – одно из подразделений Misanthropic Division).

Единственный эпизод, инкриминированный Задорожко, – расклейка листовок группировки в Миассе.

Сироткину также вменены организация сбора средств для ячейки и неоднократные денежные переводы, предназначавшиеся “для оказания финансовой помощи осужденным за экстремизм”. Ранее сообщалось, что в деле есть обвинение по части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма), однако в публикации о приговоре оно не упоминается. Также не воспроизводится содержавшееся в обвинительном заключении утверждение о том, что Сироткин переводил по 500 или 1000 рублей в “головную ячейку в Киеве” (насколько можно понять, имеется в виду полк “Азов”).

Заявляется, что фигуранты регулярно встречались и проводили тренировки по ножевому и рукопашному бою на спортплощадке у памятника Курчатову, а также обсуждали “идеологию и деятельность ячейки, организацию силовых акций, необходимость поиска новых сторонников”.

Отмечается, что Сироткин сделал себе татуировки с символикой Misanthropic Division, а также, как и прочие фигуранты, нашил на одежду шеврон группировки.

Как можно заключить из известных публикаций, задержания по делу прошли в прошлом году; о преследовании Задорожко сообщалось без указания его имени в мае 2017-го. Разбирательство по существу продолжалось с 14 сентября 2018-го. Карточки дела на сайте суда нет.