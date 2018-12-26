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Приморский активист Дубовский оштрафован по делу об оскорблении полицейского

Среда, 26 декабря 2018

Первореченский райсуд Владивостока оштрафовал Владимира Дубовского, координатора местного штаба Алексея Навального, на 20 тысяч рублей по сфабрикованному обвинению в оскорблении полицейского (статья 319 УК). Об этом активист сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточняет “Медиазона”, эпизод, вмененный Дубовскому, датирован 12 июня нынешнего года. Тогда полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, явились на учредительный съезд краевого отделения “Открытой России” и начали переписывать данные делегатов. У Дубовского, передавал “Росбалт”, пытались отобрать штатив. Активист потребовал оформить протокол изъятия и был задержан.

Дубовского доставили в городской ОП-4. Там он, согласно фабуле дела, оскорбил дежурного.

Сам активист настаивает, что никаких оскорбительных высказываний в адрес силовика не делал. Между тем оперативники ЦПЭ, отмечал оппозиционер, в тот день заметили ему, что он “слишком умный” и за это “поплатится”.

В суде “потерпевший” не отрицал, что донос на Дубовского подал по указанию начальства. Однако судья, имя которой в посте активиста не уточняется, заявила, что полицейский “оговорился”.

Свидетелей обвинения было четверо; все – полицейские. На суд их привозили оперативники ЦПЭ; присутствовали оперативники и на всех заседаниях процесса.

Между тем показания свидетелей защиты, которых также было четверо, судья проигнорировала, указав, что все они являются оппозиционерами, а потому заинтересованы в оправдании подсудимого.

Прокурор в прениях требовал для Дубовского 40-тысячного штрафа.

Активист и его адвокат будут обжаловать приговор, в том числе в ЕСПЧ.