Среда, 26 декабря 2018

Первореченский райсуд Владивостока оштрафовал Владимира Дубовского, координатора местного штаба Алексея Навального, на 20 тысяч рублей по сфабрикованному обвинению в оскорблении полицейского (статья 319 УК). Об этом активист сообщил в своем телеграм-канале.

Как уточняет “Медиазона”, эпизод, вмененный Дубовскому, датирован 12 июня нынешнего года. Тогда полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, явились на учредительный съезд краевого отделения “Открытой России” и начали переписывать данные делегатов. У Дубовского, передавал “Росбалт”, пытались отобрать штатив. Активист потребовал оформить протокол изъятия и был задержан.

Дубовского доставили в городской ОП-4. Там он, согласно фабуле дела, оскорбил дежурного.

Сам активист настаивает, что никаких оскорбительных высказываний в адрес силовика не делал. Между тем оперативники ЦПЭ, отмечал оппозиционер, в тот день заметили ему, что он “слишком умный” и за это “поплатится”.

В суде “потерпевший” не отрицал, что донос на Дубовского подал по указанию начальства. Однако судья, имя которой в посте активиста не уточняется, заявила, что полицейский “оговорился”.

Свидетелей обвинения было четверо; все – полицейские. На суд их привозили оперативники ЦПЭ; присутствовали оперативники и на всех заседаниях процесса.

Между тем показания свидетелей защиты, которых также было четверо, судья проигнорировала, указав, что все они являются оппозиционерами, а потому заинтересованы в оправдании подсудимого.

Прокурор в прениях требовал для Дубовского 40-тысячного штрафа.

Активист и его адвокат будут обжаловать приговор, в том числе в ЕСПЧ.