Среда, 26 декабря 2018

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил запрет на въезд в страну мужчинам – гражданам России в возрасте 16-60 лет. Об этом в среду вечером сообщил УНИАН.

Запрет был введен 30 ноября на время действия военного положения, объявленного на месяц в 10 областях страны, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем или выходят к Черному и Азовскому морям. Исключение были предусмотрены только для ситуаций гуманитарного характера – например, разрешался допуск россиян на похороны.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО объявил, что срок действия военного положения истек и продлен не будет. Вместе с тем он предложил директору Госпогранслужбы Петру Цыгикалу внести на рассмотрение совета список тех мер из числа введенных на время военного положения, действие которых пограничники считают нужным продлить.

Как сообщал в среду первый замглавы МВД Украины Сергей Яровый, за время действия запрета в страну не допустили 1616 россиян, из них 866 – в областях, где действовало военное положение. Россия, со своей стороны, отказала во въезде 351 украинцу. При этом формально зеркальных мер в ответ на введенный Киевом запрет Москва не принимала.