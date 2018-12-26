Среда, 26 декабря 2018

Администрация ИК-6 строгого режима в Копейске, пригороде Челябинска, отправила крымского узника Александра Кольченко на 10 суток в ШИЗО. Об этом в эфире украинского телеканала “Прямий” сообщила правозащитница Татьяна Щур.

“25 декабря у него был наш адвокат, который его посещает регулярно, один или два раза в месяц. Вроде все было нормально, – рассказала собеседница телеканала. – Сегодня утром поступило сообщение, что его закрывают в ШИЗО по какому-то формальному поводу”.

Действия фсиновцев Щур объяснила существующим в российских колониях правилом изолировать “в профилактических целях” заключенных определенных категорий. О каком-либо специальном давлении на политзека, по словам правозащитницы, в этом случае говорить не приходится.

Прошлый Новый год Кольченко также встретил в ШИЗО. Туда политзека отправили, обвинив в “нарушении формы одежды”. При этом отмечалось, что перед водворением в изолятор политзек получил поздравительную телеграмму из МИД Украины.

В мае Кольченко писал осужденному с ним по одному делу кинорежиссеру Олегу Сенцову: “На праздники регулярно катаюсь на кичу (в ШИЗО. – Ред.) – вследствие того, что я состою на профилактическом учете по экстремизму. Так я провел Новый год, спецоперацию “ВЫБОРЫ” и инаугурацию Вована. Скоро поеду в очередной раз – на День независимости России”.

По итогам визита 25 декабря, также рассказала Щур, адвокат сообщил, что Кольченко выглядит “прилично”. “Он рассказывал, что он регулярно по часу в день занимается в спортзале, – передавала слова адвоката правозащитница. – Вроде как румянец на щеках появился. Все вроде в порядке. Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не заставляют ничего ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии”.

Также Щур рассказала новости о другом украинском узнике Кремля – фигуранте дела УНА-УНСО Станиславе Клыхе, у которого после пыток в 2014 году развилось психическое заболевание. Как выяснилось, 6 декабря политзека, отбывающего срок в тюрьме в Верхнеуральске, Челябинская область, забрали во фсиновскую специализированную туберкулезную больницу № 3 в областном центре, а уже 11-го числа вернули обратно. Информацию о пребывании Клыха в СТБ-3 правозащитники получили с опозданием, и направленный туда адвокат политзека уже не застал.

До конца новогодних каникул, заметила Щур, какой-либо определенной информации о Клыхе выяснить не получится – опять же из-за обычного в праздники усиления в местах лишения свободы. “Но, я думаю, после каникул появится новый адвокат и удастся что-то узнать о нем”, – заключила правозащитница.

В опубликованном на прошлой неделе письме российским оппозиционерам от 27 ноября Клых сообщал, что подозревает у себя гангрену и начальную стадию рака, и состояние своего здоровья оценивал как критическое. Он также писал, что уже отчаялся ожидать обмена и обдумывает возможность начать голодовку.

Кольченко отбывает срок 10 лет по сфабрикованному делу о терроризме, Клых – 20 лет 1 месяц по обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. В Чечне украинец до ареста вовсе не был.