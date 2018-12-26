Среда, 26 декабря 2018

Судья Прохладненского райсуда Кабардино-Балкарии Олег Головашко приговорил Аркадю Акопяна, возглавлявшего общину иеговистов в райцентре – городе Прохладный, – к 120 часам обязательных работ. Об этом сообщают “Свидетели Иеговы в России”.

70-летний Акопян, в прошлом портной, а сейчас пенсионер, объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Согласно приговору, верующий поручил пятерым свидетелям обвинения, которые не являются иеговистами, распространять “экстремистские” брошюры. Прочие эпизоды дела Головашко назвал недоказанными или несущественными. (Ранее сообщалось, что свидетелей обвинения не пять, а шесть, а эпизодов в деле всего два.)

Таким образом, приговор оказался значительно мягче, чем требовал прокурор, – тот в прениях 21 декабря запрашивал для верующего три года условно с двухлетним испытательным сроком.

Между тем в прошлом, отмечают единоверцы Акопяна, по всем делам против свидетелей Иеговы, возбуждавшимся по 282-й статье, – в Горно-Алтайске, Йошкар-Оле, Сергиевом Посаде и Чите – выносились оправдательные приговоры с признанием права фигурантов на реабилитацию.

Акопян вину не признал. Приговор будет обжалован.

Представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский так прокомментировал решение судьи Головашко: “Свидетели Иеговы никогда не поручают посторонним людям распространять нашу богослужебную литературу. Это дело принципа. Наконец, чтобы какие-то люди, не исповедующие нашу религию, так единодушно взялись распространять учение свидетелей Иеговы – это что-то из области фантастики”.

Дело против Акопяна Прохладненский межрайотдел СКР возбудил еще 11 июня 2016-го, без малого за год до запрета свидетелей Иеговы. Слушания по существу заняли больше полутора лет – они продолжались с 15 июня 2017 года. У верующего была взята подписка о невыезде.

В обвинительном заключении утверждалось, что 20 марта 2016 года Акопян, который якобы “устойчиво придерживается экстремистских позиций и националистических взглядов”, заявил на собрании свидетелей Иеговы: “Мусульмане – моджахеды, и они убивают людей, а православные священники – это воры, “педофилы” (в документе было взяты в кавычки только слово “педофилы”). Аудио- и видеозаписи выступления в деле не было – экспертиза проводилась по тексту, записанному со слов свидетелей обвинения. На самом деле 20 марта 2016-го Акопян вовсе не выступал в зале царства. В итоге по этому эпизоду Головашко подсудимого оправдал.

Кроме того, утверждалось, что 27 марта того же года Акопян раздал прихожанам “экстремистские” книги и брошюры, в частности “Как достичь счастья в жизни”, “Как развить близкие отношения с Богом?”, “На что можно надеяться людям”, и попросил распространить эти издания среди жителей Прохладного.

В тот же день в зале царства (молельном доме свидетелей Иеговы) и дома у Акопяна прошли обыски. Заявлялось, что по обоим адресам была изъята запрещенная литература; из зала царства забрали также видеорегистратор, который позже вернули, удалив с него записи.

В действительности издания, найденные у верующего, в список экстремистских материалов не включены. Относительно же литературы из зала царства Акопян настаивал, что ее туда подбросили. Свидетели Иеговы – по крайней мере до запрета всей конфессии – прекращали распространение запрещенных изданий, как только те попадали в соответствующий список. В прохладненском зале царства перечень книг и брошюр, объявленных экстремистскими, специально вывесили на доске объявлений, чтобы предостеречь верующих.

Показания всех свидетелей обвинения, посещавших собрания общины в ноябре 2015 – марте 2016 года, были идентичны. Каждый заявлял, что слышал выступление Акопяна с критикой ислама и РПЦ, через неделю, не являясь членом общины, получил от обвиняемого книги и брошюры, раздал их горожанам, затем, зайдя на сайт Минюста, обнаружил их в списке запрещенных материалов и после этого донес в полицию.

Между тем адвокат Антон Омельченко отмечал, что 20 и 27 марта 2016-го в зале царства был лишь один из свидетелей обвинения – Остапенко. Он явился с запрещенными журналами, которые прихожане тут же у него отобрали.

Омельченко запросил биллинги мобильников свидетелей, после чего те скорректировали показания. Все, кроме Остапенко, заявили, что оставили свои телефоны дома, а на звонки отвечали их родственники. Они сослались на якобы существующий в общине запрет приходить на собрания с мобильниками. В действительности такого запрета нет.

Кроме того, биллинг доказал тесную связь свидетелей с силовиками.

На суде свидетели обвинения путались в показаниях.