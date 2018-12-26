Среда, 26 декабря 2018

У жителя татарского города Лениногорска Ильдара Шарифуллина, пострадавшего от пыток в полиции, прошел обыск сразу после оглашения приговора виновным – участковым районного ОМВД майорам Альберту Самигуллину и Виталию Мустафину. Об этом сообщает “Зона права”.

В 16 часов председатель Лениногорского райсуда Ильдар Хаев приговорил Самигуллина к пяти, а Мустафина – к четырем годам условно по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). В качестве дополнительного наказания Хаев назначил каждому из подсудимых двухлетний запрет на работу в правоохранительных структурах.

Уже в 16:25 домой к Шарифуллину явились пятеро коллег осужденных из районного ОМВД. Они заявили матери пострадавшего, что разыскивают некие краденые вещи. Постановление об обыске визитеры предъявить отказались, сославшись на то, что единственный экземпляр документа находится у дознавательницы отдела Эльмиры Эскадроновой, которая сама к Шарифуллину не поехала.

В завершившемся процессе о пытках Эскадронова выступала с показаниями в пользу подсудимых.

В 17:10 силовики удалились, так и не обнаружив у Шарифуллина никаких краденых вещей.

Адвокат Андрей Сучков, защищающий пострадавшего, расценил обыск как давление на своего клиента. Он проинформировал о случившемся следователя СКР, который вел дело о пытках. Также Сучков намерен подать жалобу на действия полицейских в прокуратуру.

Сразу после пыток Шарифуллина, отмечается в публикации, еще не протрезвевший Самигуллин заявлял матери пострадавшего, что все равно его посадит.

13 августа 2017 года пьяные Самигуллин и Мустафин схватили на улице 25-летнего на тот момент Шарифуллина, который с детства страдает заиканием, насильно усадили его в машину, побили и привезли в опорный пункт. Там участковые принялись избивать задержанного, требуя написать “явку с повинной” в краже керамической плитки из магазина. Как позже рассказывал Шарифуллин “Радио Свободе”, его били два с половиной часа. В частности, говорится в публикации “Зоны права”, Самигуллин ударил задержанного по спине полуторалитровой пластиковой бутылкой с водой.

Пострадавший пояснял, что полицейских на него навел его бывший начальник М. Он должен был Шарифуллину зарплату и не хотел ее выплачивать. М. присутствовал при пытках и вместе с участковыми пил спиртное.

Запуганный Шарифуллин под диктовку участковых написал бумагу. После этого его отпустили.

Пострадавший провел в больнице 15 дней. Он получил сотрясение мозга III степени, перелом носа, ушиб почек; также ему выбили два зуба.

Мать Шарифуллина после этого перенесла инсульт.

В прениях сторон пострадавший требовал для полицейских реальных сроков. Приговором он не удовлетворен, поэтому, заверил адвокат Сучков, будет подана апелляционная жалоба.